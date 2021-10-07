Последствия избытка омега-3 в организме: обнаружили новый риск
Источник:Cedars Sinai
Несмотря на пользу употребления омега-3 жирных кислот, оказалось, что высокие дозы этой добавки значительно повышают риски дефибрилляции предсердий.
Риски аритмии росли на 49%
Команда из Седарс-Синайского медицинского центра решила определить влияние омега-3 на риски развития фибрилляции предсердий – состояние аномального сердечного ритма. Одни исследования утверждают, что риски зависят от дозировки, другие указывают на отсутствие такой взаимосвязи. Теперь ученые провели метаанализ и изучили данные более чем 81 тысячи мужчин и женщин в возрасте 65 лет.
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Как проводили исследования
Среди участников, принимавших омега-3 в дозе более грамма в сутки, риск фибрилляции предсердий был выше на 49%.
Если врач назначает высокие добавки омега-3, то необходимо оценить потенциальные риски и знать признаки ранних симптомов фибрилляции предсердий, чтобы вовремя диагностировать болезнь,
– отметила автор исследования Кристина Альберт.
Фибрилляция предсердий – фактор риска образования тромбов, инсульта, сердечной недостаточности и других болезней сердечно-сосудистой системы.
Риски фибрилляции предсердий
Чаще всего болезнь проявляется у мужчин, а также на фоне высокого артериального давления, ишемической болезни сердца, ожирения и диабета. Кроме того, в группе риска любители интенсивных упражнений на выносливость, в частности, марафонцы.
Сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что лучший источник омега-3 – рыба в рационе несколько раз в неделю.