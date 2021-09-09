Последствия лесных пожаров ежегодно убивают десятки тысяч людей

Частицы золы, сажи и вредных веществ, которые попадают в воздух во время лесных пожаров, провоцируют 33,5 тысячи преждевременных человеческих смертей в год. Это 0,8% от их общего количества.

Новое исследование лесных пожаров

Такие выводы сделали ученые после анализа качества воздуха в 745 крупнейших городах мира в 2000 – 2016 годах. Полученные данные они сравнили с динамикой общей смертности и частотой развития болезней легких и сердца.

Также на тему: Витамин D или витамин С: что действительно улучшает иммунитет

Ученые сравнили 65,6 миллиона смертей (из которых 15,1 миллиона возникли из-за сердечно-сосудистых заболеваний и 6,8 миллиона – из-за заболеваний дыхательных путей) с периодами регистрации высокого уровня задымления от лесных пожаров.

Оказалось, что уже через двое суток после серьезного роста содержания в воздухе микрометровых частиц от лесных пожаров смертность от всех причин серьезно увеличивается.

В каких странах последствия пожаров худшие

В Японии вредные вещества, которые образуются во время лесных пожаров, ежегодно уносят примерно семь тысяч жизней. Такой высокий показатель ученые связывают с большой плотностью населения и близостью к очагам стихийных бедствий.

В США, Китае, Таиланде, ЮАР и Мексике от болезней, спровоцированных пеплом и аэрозольными частицами, погибают по 3 – 5 тысяч человек ежегодно. Важно отметить, что в исследовании участвовало всего несколько сотен городов. Следовательно, общая смертность от дыма лесных пожаров не 33,5 тысячи человек в год, а гораздо больше.

Недавно ученые оценили вклад лесных пожаров в распространение COVID-19. Исследование показало, что загрязнение воздуха мелкими частицами способствует росту количества инфицированных.