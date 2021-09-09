Последствия медленной вакцинации: в Болгарии возросла смертность от СOVID

В Болгарии возросла смертность в результате коронавируса. Правительство страны связывает это с медленными темпами вакцинации и решило ввести дополнительные карантинные ограничения.

Третьи по смертности среди стран ЕС

В Болгарии увеличилась смертность от коронавируса на протяжении последних недель. Показатели смертности вывели страну на третье место среди стран ЕС. Хуже показатели только в Чехии и в Венгрии.

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Коротко о ситуации с COVID-19 в Болгарии

С начала пандемии в Болгарии жертвами коронавируса стали 19 тысяч человек. За последнюю неделю ежедневно умирает в среднем 41 человек.

Такую ситуацию в стране связывают с распространением штамма Дельта и низким показателем вакцинации.

Темпы вакцинации рекордно низкие

Несмотря на то, что в Болгарии люди имеют доступ к четырем вакцинам, одобренным ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), в ней вакцинировали лишь 20% взрослого населения.

Правительство страны ввело более жесткие ограничения.

Низкий уровень вакцинации заставляет нас вводить эти меры,

– отметил министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

Какие ограничения ввели

Сейчас в Болгарии запретили работу кафе и баров после 23:00 часов, также за столиками может быть не более 6 посетителей.

Ночные клубы закрыты полностью, а кинотеатры и театры работают частично. Также сократили вместимость открытых спортивных арен до 30%.

Напомним, что правительство Чехии наоборот решил не вводить локдаун, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19. В правительстве сообщили о высоком уровне подготовке к возможному ухудшению ситуации.

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