Сотрясение головного мозга по частоте занимает первое место среди черепно-мозговых травм. Новое исследование, проведенное в США, показало, что от долгосрочных последствий травмы в первую очередь страдают женщины.

Как происходило исследование

Ученые изучили 2 тысячи пациентов с сотрясением головного мозга, большинство из них – мужчины (67%). Средний возраст добровольцев составлял 41-43 года. В контрольную группу для сравнения ученые включили 299 пациентов с легкими ортопедическими травмами.

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Авторы исследования отметили, что участники мужского пола в большинстве имеют низкий уровень образования и доходов, чаще употребляли наркотики, и в основном их травмы имели насильственный характер. Большинство женщин в этой группе живут в одиночестве и в анамнезе имеют депрессию или тревожное расстройство.

В ходе исследования участники заполняли анкету, в которой оценивали свое самочувствие в разные периоды после полученной травмы: через неделю, две недели, три месяца, шесть месяцев и через год. Опросы включали оценку соматического состояния (головная боль, головокружение, слабость), эмоционального фона (раздражительность, депрессия) и когнитивных функций (плохая концентрация, проблемы с памятью). Ученые также проанализировали симптомы посттравматического расстройства у этих пациентов.

Долговременные последствия сотрясения мозга

Результаты показали, что абсолютное большинство пациентов обоих полов (около 90%) выздоравливают в течение трех месяцев.

Однако у женщин значительно чаще по сравнению с мужчинами сохраняются долгосрочные симптомы.

Некоторые пациентки через год жаловались на трудности с концентрацией и запоминанием, головные боли и повышенную утомляемость. В основном это женщины 35-49 лет.

Причины травм, будь то насильственные или бытовые, никак не влияют на вероятность долгосрочных последствий. Ученые отметили также, что сроки восстановления после травм других частей тела у мужчин и женщин не отличаются.