Последствия войны: в Минздраве предупредили о росте онкологических заболеваний у украинцев
Источник:Минздрав
Ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают об онкодиагнозе. Так что ранняя диагностика онкозаболеваний остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий (ПМГ).
Чем раньше диагностировать онкологическую болезнь, тем легче ее обнаружить. Но 2 года пандемии COVID-19 и полномасштабное вторжение России в Украину существенно снизили количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью.
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Поэтому в Минздраве предостерегают, что из-за этого в Украине будет рост онкологических болезней, выявленных на более поздних стадиях, что будет в значительной степени влиять на эффективность и продолжительность лечения.
Также необходимо учитывать и влияние войны на состояние психического здоровья, в результате которого отдельные болезни могут проявляться на 10 – 15 лет раньше, чем в среднем в популяции. Учитывая это, мы рекомендуем всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и осуществить профилактическое посещение врача,
– сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как выявить онкологию на ранних стадиях
В программу медицинских гарантов входит 6 медицинских исследований:
- маммография – обследование молочных желез;
- гистероскопия – обследование матки;
- эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;
- колоноскопия – обследование толстого кишечника;
- цистоскопия – обследование мочевого пузыря;
- Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.
При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется:
- консультация врача,
- исследование,
- анализ и описание результатов,
- местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.
Исследования можно пройти бесплатно по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача.
Кому исследования назначают бесплатно
Но следует отметить, что для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения: маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет, а гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.
Пациенты такого возраста с направлением от врача могут пройти исследование бесплатно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям.
Но пациентам младшего возраста врач может выписать направление на такие исследования, если подозревает новообразование. В таком случае исследования будут оплачены Национальной службой здоровья Украины.
Необходимое учреждение для проведения необходимого исследования поможет найти оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16 – 77.
Заметим, что по прогнозам Минздрава после окончания войны психологической поддержки потребуют не менее 15 миллионов украинцев, из них около 3 – 4 миллионов нужно будет назначать медикаментозное лечение.
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