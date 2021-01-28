Новое исследование ученых из Китая изучает связь между послеобеденным сном и улучшением когнитивных способностей у пожилых людей. Вероятно, дневной отдых помогает контролировать воспалительные процессы в нейронах и сохраняет мозг в здоровом состоянии.

Источник: New Atlas

Как проводили исследования

Проанализировав данные более 2100 участников летнего возраста, команда специалистов исследовательских центров КНР изучила состояние 1500 из тех, кто регулярно после обеда дремал 5 – 120 минут, в сравнении с теми, кто этого не делал.

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Ученые обнаружили, что представители первой группы демонстрировали существенно более высокие когнитивные способности. Также у них был повышенный уровень триглицеридов.

Важно отметить, что представители обеих групп в среднем спали ночью 6,5 часов. Это значит, что любители вздремнуть днем не компенсировали нехватку сна.

В то же время ранее ученые установили, что слишком долгий сон днем повышает риск инсульта и смерти от разных причин.

Механизм причинно-следственной связи между дневным сном и здоровьем мозга в этом исследовании не был объектом изучения, но авторы предполагают, что существует зависимость между воспалением и расстройствами сна.

Сон помогает телу регулировать воспалительную реакцию

У пожилых людей расстройства сна или депривация сна ночью вызваны повышенным уровнем IL-6 и С-реактивного белка, воспалительными медиаторами, активизацией окислительного стресса и аккумуляцией активных форм кислорода,

– говорится в исследовании.

Высокие уровни воспалительных ответов ведут к неблагоприятным последствиям, в частности, когнитивным нарушениям и повышенному риску смерти.

Известно, что сон регулирует иммунную реакцию, которая противостоит воспалительным процессам, а дневной сон может быть развитием реакции на воспаление.