Трансплантацию почки во Франковске проводили впервые

Операцию проводили врачи областной клинической больницы, донором стал 54-летний франковец, который умер в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Согласие на донорство подписали его родные, а почку получил 31-летний львовянин, который до того состоял на учете и получал диализ в течение 7 лет.

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В составе Киевской бригады оперировал Борис Тодуров Фото КНП ОКБ Ивано-Франковского обласного совета

Донорское сердце и печень пересадили во Львове

Проводить пересадку почки франковским врачам помогала команда коллег из Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова и Киевского Института сердца. Они же помогали с изъятием органов.

Сердце и печень повезли в сопровождении патрульной полиции во Львов, где органы пересадили мужчине и женщине.

Франковский донор спас три жизни.



Врачи сделали "коридор почета" / Фото КНП ОКБ Ивано-Франковского обласного совета

По словам медицинского директора Андрея Яворского, сегодня на учете в Ивано-Франковской области находится 180 человек, которые ожидают пересадку органов.

Сегодня произошло историческое событие, которое стало началом большого проекта по спасению жизней: когда человек может послужить человеку, когда свое согласие на благородное дело могут дать родственники пострадавшего, а врачи профессионально и слаженно выполнить свою работу,

– рассказал Грищук.

Внимание! По информации Министерства здравоохранения, это 39 мультиорганное изъятие в этом году.



54-летний донор умер от травм / Фото КНП ОКБ Ивано-Франковского обласного совета

В частности, генеральный директор Директората высокотехнологичной помощи и инноваций Минздрава Украины Василий Стрелка отметил, что целенаправленная государственная политика в этом вопросе дает свои результаты.