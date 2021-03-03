Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что вакцина Covishield идентична AstraZeneca, а предположение о том, что препарат, который закупила Украина, якобы отличается по формуле, категорически неправильно.

К сожалению, в Украине до сих пор многие сомневаются в эффективности вакцины Covishield. Однако многие эксперты уже подтвердили, что этот препарат, который закупила Украина, идентичный тому, что разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Британский посол также оставила публикацию в твиттере об этом.

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Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield – это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ / Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно,

– заявила Мелинда Симмонс.

Первая партия (500 тысяч доз) вакцины от COVID-19 прибыла в Украину 23 февраля. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала массовая вакцинация.

Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. Впоследствии 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Сейчас в Украине прививаться вакциной Covishield соглашается лишь каждый третий-четвертый украинский медик. Однако этот препарат также уже одобрили и в Канаде.

Вакцинация представителей власти в Украине: кто получил прививку

Первым украинским чиновником, который вакцинировался против коронавируса, стал глава Минздрава Максим Степанов. Министр получил первую дозу препарата Covishield 1 марта.

2 марта первую дозу этой же вакцины ввели президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В тот же день публичную прививку получил главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала