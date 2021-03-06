Украина оштрафует компанию "Лекхим" за задержку поставки партии вакцин против COVID-19. Речь идет о вакцине, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech.

Решение о поставках вакцины до сих пор не приняли

Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech должна была поступить в Украину 6 марта. В то же время поставщик – "Лекхим" назвал новую дату прибытия вакцины.

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По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко, решение о предоставлении разрешения на экстренное использование препарата от Sinovac в Украине до сих пор не принято.

Они точно не соблюдают заявленных сроков... Будут штрафы, которые указаны в контракте,

– подчеркнул чиновник.

Украина заказала 1,9 миллиона доз Sinovac и рассчитывала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца после утверждения вакцины в Китае 6 февраля. Однако украинский поставщик обратился к правительству с просьбой перенести поставку на апрель – запрос был отклонен.

Вакцина Sinovac будет в Украине 15 марта

В "Лекхим" отказались комментировать ситуацию, в то же время заверили, что первая партия китайской вакцины от коронавируса прибудет в Украину 15 марта.

Иващенко не уточнил, какая сумма взыскания грозит импортеру, впрочем, по данным издания, правительство имеет право оштрафовать "Лекхим" на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Обратите внимание! CoronaVac китайской Sinovac Biotech должна была поступить в Украину до 6 марта.



Эффективность вакцины компания так и не подтвердила. О возможных штрафных санкциях также предварительно сообщил и глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.