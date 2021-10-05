Постковид провоцирует микротромбоз, – ученые

Новое исследование подтвердило высокий риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений после COVID-19. Ученые отметили, что из-за того, что у многих пациентов сохраняются длительные симптомы даже после выздоровления, в крови могут образовываться воспалительные молекулы.

Причины затяжных состояний после COVID-19

Долговременный COVID-19, когда у человека в течение нескольких недель или месяцев сохраняются симптомы инфекции пока недостаточно изучен учеными, а поэтому однозначно сказать, почему так происходит – сложно.

Внимание Страдают не только легкие: какие еще последствия течения COVID-19 у украинцев

Однако, ученые из ЮАР решили проанализировать образцы крови пациентов с долговременным COVID и сравнить их с показателями здоровых людей. Они обнаружили, что у пациентов с постковидом наблюдается микротромбоз.

Детали исследования

В крови пациентов, которые переболели коронавирусом, ученые идентифицировали присутствие различных воспалительных молекул, которые оказались внутри микротромбов. Некоторые из них содержали белки фибриноген и альфа2-антиплазмин, которые играют важную роль в процессе свертывания крови.

Это указывает на нарушение способности организма распределять кислород и жизненно важные питательные вещества. А потому пациенты длительное время могут чувствовать усталость, иметь затрудненное дыхание и головные боли.

Мы видим, что COVID-19 и постковид провоцируют серьезные сердечно-сосудистые патологии и нарушения свертываемости крови,

– резюмировали ученые.

К слову, ранее ученые установили биомаркеры свертывания крови, которые оказались повышенными у людей с длительным COVID-19.

Новые данные дают ученым возможности выстроить новые стратегии лечения и профилактики тромбоза после COVID-19.