Постковид и хроническая усталость похожи
Долгое время синдром хронической усталости не признавали отдельным физиологическим заболеванием и только недавно его отнесли в категорию заболеваний. Между тем природа этого состояния до сих пор не совсем понятна ученым. Считается, что у многих пациентов синдром хронической усталости появляется внезапно после любой острой вирусной инфекции.
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Согласно новым данным, COVID-19 и синдром хронической усталости имеют исключительное сходство. Однако учитывая ограниченное понимание природы синдрома хронической усталости, ученые пока не спешат утверждать, что оба состояния идентичны.
Изменения на физиологическом уровне
Это проявляется дисбалансом между активными формами кислорода и механизмом антиоксидантной защиты внутри клеток. Известно, что избыток активных форм кислорода может повредить клеточные компоненты и спровоцировать воспаление.
Гипотеза ученых заключается в том, что окислительно-восстановительный дисбаланс приводит к системным нарушениям, что, как следствие, является причиной многих симптомов как долгого COVID-19, так и синдрома хронической усталости. В частности, для обоих состояний характерна усталость, ощущение тумана в голове, нарушение памяти.
Важно отметить, что ученые не считают эту причину единственной. Дальнейшее изучение механизмов этих состояний позволит, возможно, раскрыть новые факторы.
Пока пероральная терапия, направленная на восстановление окислительно-восстановительного баланса, не показала значительных улучшений.
Ученые рассчитают, что дальнейшие исследования позволят найти новые более эффективные меры.