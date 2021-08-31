Постковид и хроническая усталость похожи

Долгое время синдром хронической усталости не признавали отдельным физиологическим заболеванием и только недавно его отнесли в категорию заболеваний. Между тем природа этого состояния до сих пор не совсем понятна ученым. Считается, что у многих пациентов синдром хронической усталости появляется внезапно после любой острой вирусной инфекции.

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Согласно новым данным, COVID-19 и синдром хронической усталости имеют исключительное сходство. Однако учитывая ограниченное понимание природы синдрома хронической усталости, ученые пока не спешат утверждать, что оба состояния идентичны.

Анализ состояния пациентов с долгим COVID-19 и синдромом хронической усталости показал, что в обоих случаях наблюдаются признаки окислительно-восстановительного дисбаланса.

Изменения на физиологическом уровне

Это проявляется дисбалансом между активными формами кислорода и механизмом антиоксидантной защиты внутри клеток. Известно, что избыток активных форм кислорода может повредить клеточные компоненты и спровоцировать воспаление.

Гипотеза ученых заключается в том, что окислительно-восстановительный дисбаланс приводит к системным нарушениям, что, как следствие, является причиной многих симптомов как долгого COVID-19, так и синдрома хронической усталости. В частности, для обоих состояний характерна усталость, ощущение тумана в голове, нарушение памяти.

Важно отметить, что ученые не считают эту причину единственной. Дальнейшее изучение механизмов этих состояний позволит, возможно, раскрыть новые факторы.

Пока пероральная терапия, направленная на восстановление окислительно-восстановительного баланса, не показала значительных улучшений.

Ученые рассчитают, что дальнейшие исследования позволят найти новые более эффективные меры.