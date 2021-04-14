В Украине, несмотря на жесткие карантинные ограничения резко возрастает количество больных COVID-19. Однако даже после выздоровления некоторые можгут еще на протяжении длительного времени ощущать последствия заболевания.

Даже когда результаты ПЦР-теста свидетельствуют о выздоровлении, организм может быть ослабленным. Итак, что такое постковидный синдром и как от него избавиться – читайте дальше.

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Что известно о постковидном синдроме

Постковидный синдром – это симптомы, которые развиваются после заболеваемости коронавирусом. Они могут длиться более 12 недель.

Наиболее распространенными признаками и симптомами, которые остаются даже после выздоровления, являются:

чувство усталости;

одышка;

потеря обоняния;

кашель;

боль в суставах и мышцах;

головная боль;

повышение сердцебиения;

проблемы со сном;

выпадение волос.



Последствия коронавируса могут беспокоить человека еще 12 недель / Фото 24 канала

Какие осложнения может вызвать болезнь

Данные о последствиях коронавируса еще долго будут собирать и анализировать. Однако сейчас уже известны основные осложнения, которые могут беспокоить пациентов после выздоровления. Чаще всего COVID-19 поражает:

легкие – пневмония, вызванная COVID-19, может вызывать длительное повреждение воздушных альвеол;

сердце – у некоторых пациентов, даже с легким течением болезни, через месяц после выздоровления было длительное повреждение сердечной мышцы;

мозг – коронавирус может вызвать инсульт, судороги и состояние, которое вызывает частичный паралич.

Описывают от 10% до 35% возможностей. 35% – это более чем каждый третий, кто переболел коронавирусом, может иметь постковіидный синдром,

– заявил доктор медицинских наук Александр Галушко.

Этапы инфицирования COVID-19

Постковидный синдром относят к третьему этапу после инфицирования. Первый – острый COVID-19. Это состояние, когда признаки и симптомы инфицирования присутствуют в течение 4 недель.

Второй – симптоматический COVID-19, который длится с 4 по 12 недель. Третий – постковидный синдром, когда симптомы длятся более 12 недель и не являются признаками альтернативного диагноза.

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Сейчас лабораторно подтвердить постковидный синдром невозможно, ведь в мире нет четко сформулированного определения такого состояния. Ввиду этого, прописанного лечения также нет.

Тем, кто переболел коронавирусом, остается лишь прислушаться к собственному организму и объяснить симптомы своему лечащему врачу.

Из доступных методов – общеклинический анализ крови, СРБ, D-димер. Повышенные уровни лейкоцитов и повышенный СРБ укажут на системное воспаление,

– подчеркнул доктор медицинских наук Александр Глушко.



Госпитализация больных коронавирусом / Фото 24 канала

Реабилитация после COVID-19 нужна всем

Большинство врачей в мире убеждены, что реабилитация после коронавируса нужна всем. Это касается и тех, кто перенес его в легкой форме, и пациентов с тяжелым течением заболевания.

Некоторые люди приходят в норму быстро, а для других коронавирус может стать началом длительных проблем со здоровьем. Возраст и сопутствующие болезни только увеличивают эти риски в будущем.

Довольно странно, но есть случаи, когда люди, тяжело перенесшие коронавирус, могут вернуться к нормальному состоянию уже через 2 месяца. При этом люди, которые легко перенесли COVID-19, могут иметь затяжные симптомы,

– рассказал доктор медицинских наук Олег Чабан.

Согласно статистике, только 65% пациентов после выздоровления от COVID-19 достигли уровня своего предыдущего состояния здоровья.

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Психоэмоциональное здоровье после COVID-19

После болезни стоит обратить внимание и на психоэмоциональное здоровье, ведь COVID-19 может иметь психологические последствия. Самыми распространенными из них являются:

тревожность;

депрессия;

бессонница.

Также может развиться синдром нарушения активности и внимания. Если человек испытывает определенный психологический дискомфорт, то есть смысл обратиться за квалифицированной помощью психотерапевта или рассказать о тревожных состояниях семейному врачу.

Большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну. Однако ряд пациентов нуждаются в дополнительном обследовании и коррекции,

– заявил профессор Сергей Дубров.

Какие типы реабилитации

Рассматривают 2 наиболее важных типа реабилитации. Первый – это пульмонологическая реабилитация, то есть восстановление жизненного объема легких, которое можно достичь с помощью дыхательной гимнастики.

Второй – общая реабилитация, которая заключается в заботе об организме. Человеку нужно время, чтобы приучить его снова выполнять активные нагрузки.

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Пока еще многое неизвестно о том, как COVID-19 повлияет на людей в долгосрочной перспективе. Однако ученые рекомендуют врачам тщательно следить и контролировать состояние пациентов, которые переболели коронавирусом. Это даст возможность увидеть, как функционируют их органы после выздоровления.

Поэтому, если вы длительное время после инфицирования COVID-19 не можете вернуться к привычной жизни, не впадайте в отчаяние.

Старайтесь вести здоровый образ жизни, но при необходимости обращайтесь к врачу.



Что известно о постковидниом синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала