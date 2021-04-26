Как происходило исследование
Авторы работы изучили данные примерно 73 тысяч человек. Все они переболели COVID-19, но никому из них не потребовалась госпитализация во время острой фазы болезни.
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Показатели их здоровья в течение полугода после заражения коронавирусом сравнили с данными контрольной группы – примерно 5 миллионами здоровых людей. Средний возраст участников исследования был 61 год, 88% из них были мужчинами.
После первого месяца с момента инфицирования SARS-CoV-2 по шестой месяц, у людей, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, риск смерти был выше на 60%, чем у тех, кто не был заражен коронавирусом. Кроме того, таким ветеранам в течение шести месяцев на 20% чаще требовалась амбулаторная медицинская помощь. Избыточные смерти на фоне длительных осложнений у пациентов, которые перенесли COVID-19, не всегда регистрировали как последствия коронавирусной инфекции.
Эти цифры свидетельствуют о том, что количество смертей, которые мы подсчитываем в связи с острой вирусной инфекцией, является лишь вершиной айсберга,
– отметили авторы исследования.
Какие симптомы чаще всего возникают после коронавируса
У больных COVID-19 после острого периода инфекции, часто появлялись долгосрочные симптомы, с которыми те никогда ранее не сталкивались (согласно данным медицинских карт) – со стороны разных систем органов и психики. Среди примеров избыточной заболеваемости людей, перенесших COVID-19 в сравнении с теми, кто не был инфицирован (число дополнительных случаев различных патологий и симптомов на 1000 человек):
- симптомы со стороны дыхательной системы (которых не было при остром COVID-19) через месяц после заражения – на 28 случаев больше;
- нарушение липидного метаболизма – на 12;
- сахарный диабет – на 8;
- боль в животе – на 6;
- гипертония – на 15;
- аритмия – на 8;
- сердечная недостаточность – на 4;
- симптомы со стороны нервной системы – на 15;
- головная боль – на 4;
- анемия – на 5;
- слабость – на 13;
- расстройства сна – на 14;
- тревожность – на 5.
Соответственно, после перенесенного COVID-19 люди стали потреблять большее количество различных медикаментов. Авторы подчеркивают, что эти постковидные болезни включают сахарный диабет, кардиологические и нефрологические патологии, они могут протекать хронически и требовать лечения всю жизнь.