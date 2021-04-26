Как происходило исследование

Авторы работы изучили данные примерно 73 тысяч человек. Все они переболели COVID-19, но никому из них не потребовалась госпитализация во время острой фазы болезни.

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Показатели их здоровья в течение полугода после заражения коронавирусом сравнили с данными контрольной группы – примерно 5 миллионами здоровых людей. Средний возраст участников исследования был 61 год, 88% из них были мужчинами.

После первого месяца с момента инфицирования SARS-CoV-2 по шестой месяц, у людей, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, риск смерти был выше на 60%, чем у тех, кто не был заражен коронавирусом. Кроме того, таким ветеранам в течение шести месяцев на 20% чаще требовалась амбулаторная медицинская помощь. Избыточные смерти на фоне длительных осложнений у пациентов, которые перенесли COVID-19, не всегда регистрировали как последствия коронавирусной инфекции.

Эти цифры свидетельствуют о том, что количество смертей, которые мы подсчитываем в связи с острой вирусной инфекцией, является лишь вершиной айсберга,

– отметили авторы исследования.

Какие симптомы чаще всего возникают после коронавируса

У больных COVID-19 после острого периода инфекции, часто появлялись долгосрочные симптомы, с которыми те никогда ранее не сталкивались (согласно данным медицинских карт) – со стороны разных систем органов и психики. Среди примеров избыточной заболеваемости людей, перенесших COVID-19 в сравнении с теми, кто не был инфицирован (число дополнительных случаев различных патологий и симптомов на 1000 человек):

симптомы со стороны дыхательной системы (которых не было при остром COVID-19) через месяц после заражения – на 28 случаев больше;

нарушение липидного метаболизма – на 12;

сахарный диабет – на 8;

боль в животе – на 6;

гипертония – на 15;

аритмия – на 8;

сердечная недостаточность – на 4;

симптомы со стороны нервной системы – на 15;

головная боль – на 4;

анемия – на 5;

слабость – на 13;

расстройства сна – на 14;

тревожность – на 5.

Соответственно, после перенесенного COVID-19 люди стали потреблять большее количество различных медикаментов. Авторы подчеркивают, что эти постковидные болезни включают сахарный диабет, кардиологические и нефрологические патологии, они могут протекать хронически и требовать лечения всю жизнь.