Постковидный синдром

Постковидный синдром или длинный ковид – состояние, при котором симптомы, которые появились у человека после перенесенного COVID-19, сохраняются длительное время. Сегодня это одна из самых актуальных проблем здравоохранения.

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В новом исследовании китайские ученые обобщили данные о 1 267 пациентах из Уханя через год после госпитализации с COVID-19. В среднем участники исследования были менее здоровыми, чем их сверстники, которые не болели коронавирусной инфекцией. Через 12 месяцев многие патологические явления исчезли. Однако хотя бы один постковидный симптом ученые обнаружили у 48% пациентов. Шестью месяцами ранее этот показатель составлял 68%.

Со стороны легких

Примерно у 1 из 3 участников исследования через год все еще сохранялась одышка. Чаще всего с этой проблемой сталкивались люди, которые тяжело перенесли инфекцию. Это был самый распространенный симптом, его частота почти не изменилась по сравнению с данными предыдущего исследования.

Часть участников (244 человека) прошла обследование дыхательной функции. У 35,7% из них количество кислорода, которое попадает из легких в кровь, оказалось пониженным. Процент людей с этим нарушением не изменился за полгода.

Компьютерную томографию грудной клетки ученые провели 186 пациентам. Повреждение легких обнаружили у 39 – 87% из них, в зависимости от того, насколько тяжело они перенесли COVID-19.

Другие физические нарушения

О слабости сообщали 20% пациентов – на 32% меньше, чем во время предыдущего исследования. Люди, которым требуется лечение кортикостероидами при остром COVID-19, сообщали об этом в 1,5 раза чаще, чем те, кому такая терапия не была нужна. У женщин эти симптомы встречались на 1,4 раза чаще, чем у мужчин.

Через год после госпитализации по поводу COVID-19 люди гораздо чаще жаловались на болевые ощущения, чем их сверстники, которые не перенесли коронавирусную инфекцию (29% против 5%) и сталкивались с нарушениями движения (9% против 4%).

Психические нарушения

Женщины в два раза чаще, чем мужчины, страдали от депрессии и тревожности.

Всего с этими психическими проблемами столкнулись 26% участников – на 3% больше, чем при обследовании на 6 месяцев раньше.

В контрольной группе, состоящей из людей, которые не болели COVID-19, эти нарушения встречались у 5%.

Ученые отметили, что причина увеличения распространенности психических проблем через 12 месяцев не совсем ясна. С одной стороны, это могут быть биологические процессы, связанные с перенесенной инфекцией и иммунной реакцией на нее. Однако их причиной может быть и снижение количества социальных контактов, одиночество, неполное восстановление физического здоровья.

Работоспособность

Через год после болезни 88% работающих людей смогли вернуться к работе, 76% могли выполнять ее в прежнем объеме. Из тех, кто не работал после болезни, 32% назвали причиной этого ухудшение физического состояния, 25% – неспособность занимать ту же должность.