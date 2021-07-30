Вместе с тем, "длительный ковид" до сих пор является недостаточно изученным. Многие эксперты сходятся во мнении, что это не одно заболевание, а несколько симптомов, вызванных различными нарушениями после инфицирования коронавирусом.

Больше здесь Постковидный синдром: что стоит об этом знать и как избежать серьезных последствий

Сколько людей на самом деле страдают от постковидного синдрома

У ученых до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Проблемы начинаются с трудностей с диагностирования состояния. Да и в целом диагностика любой болезни – это всегда сложно, поскольку симптомы различных заболеваний переплетаются, а тесты – если они существуют – не всегда точны.

Симптомы

Недавно исследователи обнаружили аж 203 симптома постковидного синдрома в десяти системах организма.

Постковидный синдром – симптомы Наиболее распространенными признаками и симптомами, которые остаются даже после выздоровления, являются: чувство усталости;

одышка;

потеря обоняния;

кашель;

боль в суставах и мышцах;

головная боль;

повышение сердцебиения;

проблемы со сном;

выпадение волос.

Так, данные исследований указывают на то, что люди, которые выздоравливают после COVID-19, могут чувствовать долговременное влияние на здоровье. Издание The Lancet установило, что самыми распространенными симптомами после коронавируса через 6 месяцев после постановки первичного диагноза является:

усталость – 63%;

трудности со сном – 26%;

сообщили о тревоге или депрессии – 23% пациентов;

нерегулярный пульс, вызывающий одышку и головокружение – 14% лиц.

Справка. Британская служба здравоохранения определяла длительный ковид как признаки или симптомы, развивающиеся после инфекции COVID-19, которые продолжаются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Некоторые исследования подчеркивают, что симптомы сохраняются в течение 4 или 5 недель.

Вместе с тем, четких методов определить постковидный синдром до сих пор не существует. Насколько быстро и вообще могут ли люди выздоравливать от постковидного синдрома, тоже остается непонятным. У многих людей симптомы наблюдают и через год после выздоровления.