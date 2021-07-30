Вместе с тем, "длительный ковид" до сих пор является недостаточно изученным. Многие эксперты сходятся во мнении, что это не одно заболевание, а несколько симптомов, вызванных различными нарушениями после инфицирования коронавирусом.
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Сколько людей на самом деле страдают от постковидного синдрома
У ученых до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Проблемы начинаются с трудностей с диагностирования состояния. Да и в целом диагностика любой болезни – это всегда сложно, поскольку симптомы различных заболеваний переплетаются, а тесты – если они существуют – не всегда точны.
Симптомы
Недавно исследователи обнаружили аж 203 симптома постковидного синдрома в десяти системах организма.
Наиболее распространенными признаками и симптомами, которые остаются даже после выздоровления, являются:
- чувство усталости;
- одышка;
- потеря обоняния;
- кашель;
- боль в суставах и мышцах;
- головная боль;
- повышение сердцебиения;
- проблемы со сном;
- выпадение волос.
Так, данные исследований указывают на то, что люди, которые выздоравливают после COVID-19, могут чувствовать долговременное влияние на здоровье. Издание The Lancet установило, что самыми распространенными симптомами после коронавируса через 6 месяцев после постановки первичного диагноза является:
- усталость – 63%;
- трудности со сном – 26%;
- сообщили о тревоге или депрессии – 23% пациентов;
- нерегулярный пульс, вызывающий одышку и головокружение – 14% лиц.
Вместе с тем, четких методов определить постковидный синдром до сих пор не существует. Насколько быстро и вообще могут ли люди выздоравливать от постковидного синдрома, тоже остается непонятным. У многих людей симптомы наблюдают и через год после выздоровления.