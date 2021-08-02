Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Джонса Хопкинса (США). Ученые пришли к выводу, что на развитие хронической формы этого заболевания влияет долгосрочное влияние крошечных частиц, которые содержатся в загрязненном воздухе.

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В исследовании приняли участие 6 102 человека, 2 034 из которых страдали хроническими риносинуситами (но не на аллергию). Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 – мелких твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра, то есть примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса.

Эти частицы состоят из смеси пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металле. Известно, что они связаны с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, рака и хронической обструктивной болезни легких, неврологических расстройств, а также со снижением когнитивных способностей и преждевременной смертью.

Источниками загрязнения являются транспорт, строительство, эрозия дорожного покрытия или почвы, производства, сельское хозяйство, сжигание твердых видов топлива и тому подобное.

Ученые подтвердили связь грязного воздуха с синуситом

Участники, давно проживающие в районах с самыми высокими концентрациями зависших веществ, с большей вероятностью сталкивались с хроническим риносинуситом.

В частности пятилетнее влияние означало повышенный риск развития синусита в 1,5 раза.

И в 5 раз – тяжелого пансинусита, когда во всех четырех группах придаточных пазух носа скапливаются гной и слизь.

Как проводилось исследование