Памятку о реакции на стресс опубликовали в Министерстве здравоохранения.
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Посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР – это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.
ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс – по определению врачей, его проявления появляются спустя по меньшей мере 4 недели после травматического события,
– подчеркнули в Минздраве.
Факторы риска ПТСР / Инфографика Минздрава
При ПТСР наблюдают следующие группы симптомов:
- избегание социальных контактов,
- гипервозбужденность,
- перепроживание травматических событий,
- проблемы с памятью и эмоциональной сферой.
Симптомы ПТСР / Инфографика Минздрава
Если говорить о лечении, то есть главное правило: в случае появления симптомов ПТСР следует при любой возможности обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью.
Как лечить ПТСР / Инфографика Минздрава