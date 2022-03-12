Постравматическое расстройство возникает через 4 недели после травматического события, – МОЗ

У 20% людей, переживших боевые действия могут проявиться признаки посттравматического стрессового расстройства. В среднем это может произойти спустя не менее четырех недель после травматического события.

Памятку о реакции на стресс опубликовали в Министерстве здравоохранения.

Внимание Как побороть тревожность: советы ведущего психотерапевта

Посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР – что это? Посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР – это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.

ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс – по определению врачей, его проявления появляются спустя по меньшей мере 4 недели после травматического события,

– подчеркнули в Минздраве.

Внимание! Одна из разновидностей тяжелой психологической травмы – участие военного в боевых действиях.

Факторы риска ПТСР / Инфографика Минздрава

При ПТСР наблюдают следующие группы симптомов:

избегание социальных контактов,

гипервозбужденность,

перепроживание травматических событий,

проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

Симптомы ПТСР / Инфографика Минздрава

Если говорить о лечении, то есть главное правило: в случае появления симптомов ПТСР следует при любой возможности обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью.

Как лечить ПТСР / Инфографика Минздрава