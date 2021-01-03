Посттравматический стрессовый синдром может появиться не только у тех, кто вернулся с войны. Он может привести к разрушению отношений с близкими, к потере трудоспособности, к проблемам со здоровьем или даже к угрозе жизни.

Почему появляется посттравматическое стрессовое расстройство? Что приводит к неврозу? Зависит ли посттравматическое расстройство от генетики? Как ПТСР связан с классической литературой? И почему этот недуг называют "вьетнамским синдромом"? Подробнее – в программе "120/80" на 24 канале.

Предыдущий выпуск Надень шапку, а то будет менингит и другие мифы: все о том, как работает наш иммунитет

Тревожная кнопка в мозге

По данным Минздрава, примерно 8% мужчин и 20% женщин, которые пережили травматические события, "в наследство" от стресса получили и ПТСР.

В нашем мозгу есть очень важная кнопка. Это называется миндалевидное тело, но я называю это просто тревожной кнопкой,

– рассказала психолог Юлия Кунта.

По ее словам, когда, например, происходит ДТП, насилие, война, и у человека нет опыта, как с этим справляться, то "кнопка начинает выскакивать". Затем кора "ищет объяснение", что нужно сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности? Но поскольку она этого не переживала раньше, то, соответственно, кнопка не может спрятаться.

ПТСР – что это? Посттравматическое стрессовое расстройство – заболевание не новое, но с новым названием. Существовало оно и раньше, можно предположить – с тех пор, как человечество эволюционировало как вид.

Целевая аудитория

Посттравматическое стрессовое расстройство – это хроническое нарушение психики после тяжелого события. И целевая аудитория недуга – достаточно широкая, психические последствия могут получить:

ветераны войны и гражданские жители из зоны боевых действий;

жертвы сексуального и физического насилия;

пленные и жертвы пытки и торговли людьми;

жертвы сексуального рабства;

пострадавшие от домашнего насилия;

свидетели терактов, стихийных бедствий и женщины, пережившие травматические роды.

Отличие переживаний и ПТСР

Очевидно, все события в нашей жизни имеют последствия. Человек теряет близких или работу, переживает развод или прекращение долговременных отношений, поэтому длительный стресс знаком всем. Но чем переживания отличаются от посттравматического стрессового расстройства? Это слишком сильный стресс, и мозг не знает, как с ним бороться.



Посттравматический синдром – не только у военных / Фото Василия Федосенко

Триггеры – это все, что может заставить человека вспомнить травматический опыт, который он пережил. Например, для некоторых людей причиной могут стать графические изображения насилия. Менее очевидные вещи, в частности песни, запахи или даже цвета, тоже могут быть причинами, в зависимости от травматического опыта. Есть и ряд других факторов, которые свидетельствуют о том, что с человеком не все в порядке.

Психолог Юлия Кунта "Есть несколько таких основных симптомов и проявлений посттравматического стрессового расстройства. Первый из них – это навязчивые воспоминания или интрузивные воспоминания. Мы говорим о том, что это событие может постоянно повторяться. Что наш мозг нам помогает и пробует разным способом снова и снова напомнить нам это событие. Это называется интрузивное воспоминание. Будто человек не хочет об этом думать, не имеет желания, но оно самостоятельно выныривает. И это воспоминание обычно ярче, чем привычное".

Но кроме флешбеков есть и другие симптомы ПТСР. Например, избегание людей или ситуаций, которые связаны с неприятными воспоминаниями. Чаще всего у людей посттравматическое стрессовое расстройство ассоциируется с войной. Первые исследования недуга начинались именно после вооруженных конфликтов.

В коллективном понимании этот диагноз связан с наследием катастрофы во Вьетнаме. Ранние конфликты породили такие термины как:

"сердце солдата";

"шок от снарядов";

"невроз войны".

Примеры в классической литературе

Французский исследователь Марк-Антуан Крок считает, что факт тревожных снов и флешбеков четко описывается в классической литературе.

А то промчится над шеей у солдата, – и снится ему сечь и вражеская кровь, и заляги, и бои, и испанские клинки, и кубки глубокие. Вдруг в уши забарабанит – и встает солдат, и, испуганный, молитвы две буркнет – и снова ляжет,

– писал Уильям Шекспир еще в XVI веке.

Исследования посттравматических последствий проводили и после Второй мировой, и после Вьетнамской войны. В штатах многие военные после возвращения с фронта злоупотребляли алкоголем или наркотиками, а 700 тысяч ветеранов – почти четверть всех солдат, отправленных во Вьетнам с 1964 по 1973 годы, нуждались в психологической помощи. Уже через 20 лет после окончания войны 15% ветеранов имели классический ПТСР, еще 50 – частичные симптомы расстройства.

Вызов для Украины

Для Украины посттравматическое стрессовое расстройство стало своеобразным вызовом в 2014 году. Тогда началась российско-украинская война, к которой, кажется, не был готов никто.

По словам психолога, в мирной среде 7% людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство, среди военных – это лишь 20%. Эти исследования проводились среди людей, которые переживали травматические события.



События 2014 года – вызов для Украины / Фото EPA

Война так или иначе имеет психологические последствия для военнослужащих, волонтеров, журналистов и мирного населения. Самое большое потрясение, разумеется, вызывает увиденная смерть. И если вовремя не распознать симптомы посттравматического расстройства, могут случиться и летальные исходы.

Справка. В целом с 2014 года больше тысячи украинских военных, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, покончили с собой из-за последствий посттравматического синдрома.

Проговаривать события, делиться переживаниями, отдыхать от тяжелых воспоминаний стоит не только военным, но и гражданским, и переселенцам, которые находились в зоне боевых действий. За 6 лет войны ситуация с пострадавшими, разумеется, изменилась в лучшую сторону.

С расстройством можно жить

С посттравматическим расстройством можно жить. Основное – вовремя диагностировать проблему и начать терапию. Существует несколько протоколов лечения ПТСР, но ни один из них не является универсальным. То есть для каждого человека нужно подбирать специальные подход и лекарства.

Что нужно делать

Человеку, который имеет ПТСР, нужно дать ощущение безопасности, в частности обнять его, установить с ним контакт. Но ни в коем случае не стоит заниматься "психологическим" лечением. Помните: диагноз может ставить только врач. Поэтому, если после пережитой травмы беспокоят флэшбеки, плохие сны или панические атаки – лучше всего обратиться за помощью. Также после войны очень помогает и социализация – любимое дело или хобби.



Общение спасает от ПТСР / Фото Getty Images

С начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибли 240 детей, еще более 50 пропали без вести. Еще до полтысячи ребятишек получили ранения и травмы. Им война тоже наносит психологические раны. Но детская психика нуждается в защите не только на фронте. Но и в привычной жизни, где опасность подстерегает прямо в доме.

Последствия домашнего насилия

От домашнего насилия так или иначе страдает каждая 5-я украинская женщина. Но как и мужчины, они не спешат обращаться к правоохранителям за помощью: о защите просят всего 10% пострадавших.

Домашнее насилие – одна из причин развития посттравматического стрессового расстройства. Последствия – это недоверие ко всем вокруг, чувство стыда и вины, отчаяние, угнетенность, слишком низкая самооценка. И с такими симптомами живут не только женщины, как могло показаться на первый взгляд. В общем различают 4 вида домашнего насилия:

психологическое – манипуляции, игнорирование, оскорбления;

экономическое – запрет возможности работать, финансовые притеснения, потребность в отчетности;

сексуальное – не только изнасилование как таковое, а также о принуждении к половому акту мужем жены или же наоборот. ;

физическое – нанесение физического вреда.

На изменения психики и поведения влияет не только быть избитым или избитой, обиженным или оскорбленным. Маленькие дети, которые наблюдают за домашним насилием, впоследствии перенимают это поведение от родителей.

Эксперт по вопросам развития муниципальной системы противодействия домашнему насилию Яна Пекун "Вообще в мире существует такое понятие как феномен социальной эстафеты. Это когда ребенок проживает в семье, где происходят те или иные виды насилия, которые им начинают по умолчанию трактоваться как норма модели семейного поведения. И когда он вырастает, ему свойственно воспроизводить ее в своей взрослой жизни, не идентифицируя себя как пострадавшее лицо, или лицо, которое совершает домашнее насилие".

Что делать в случае домашнего насилия

По словам Яны Пекун, если это серьезное домашнее насилие, которое наносит физический, моральный ущерб, нужно вызвать полицию. Если это психологическое насилие, нужно позвонить на горячую линию, для поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия, и получить бесплатную кризисную консультацию. В организации эксперты объяснят, что делать дальше.

Как распознать ПТСР

Психолог Кунта отметила, что ПТСР можно распознать по отстраненности взгляда. "Когда человек переживает страх или ощущение опасности, то он имеет определенное поведение: держится в стороне, настороженно смотрит на всех, присматривается к ситуации. Может забиваться в угол или держаться возле стенки, чтобы иметь хоть какую-то опору, на которую опереться. Самое распространенное поведение – это избегание людей", – добавила эксперт.

Стоит прочитать В России пьяная мать жестоко избила сына, потому что ее вызвали в школу: видео 18+

Ученые также отметили, что ПТСР может развиваться вследствие генетики: наследственность добавляет около 40% риска пережить травму с большой буквы тяжело.

Больше – смотрите в видео программы.