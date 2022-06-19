Посттравматическое стрессовое расстройство у ребенка: полезные советы, как помочь

К сожалению, война принесла с собой ужасы, с которыми сталкиваются как взрослые, так и дети. Поэтому в Минздраве дали советы, которые помогут детям справиться с ПТСР.

В последнее время ПТСР стали все чаще наблюдать среди украинцев. И говорится как о старшем поколении, так и о совсем малышах. И последним очень важно помочь разобраться с этим состоянием и сбалансировать свое состояние.

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Что такое ПТСР? Это посттравматический стрессовый синдром. Речь идет о нарушении психического состояния, которое может возникнуть вследствие травматического события, пережитого человеком. Заметим, что его симптомы проявляются не сразу. Иногда они проявляются через три – шесть месяцев.

К сожалению, именно отсроченная симптоматика не позволяет родителям своевременно отреагировать на состояние ребенка. Иногда ПТСР путают с ухудшением характера, переходным периодом и т.д.

Какие могут быть проявления ПТСР

Следует понимать, что для каждой возрастной категории характерны свои признаки. Давайте попробуем разобраться кратко.

Дошкольники. У них можно наблюдать страх, проблемы со сном, беспричинный плач, отказ от привычной пищи, вспышки гнева, замкнутость. Кроме того, ребенок может вернуться к поведению, присущему младшим.

Младший школьный возраст. Учащимся младших классов присущи при ПТСР бессонница, безразличие к учебе или увлечениям, страх перед тем, что будет дальше, неуверенность в себе, замкнутость, головные боли. Наблюдаются проблемы с концентрацией, а также памятью.

Подростки. Здесь могут наблюдаться вспышки агрессии, бунт, головные или другие виды боли. Кроме того, может быть занижена самооценка, бессонница, раздражительность, апатия, сложности с концентрацией, депрессия. Возможны проявления опасного поведения, а также недоверие ко всем.



У детей может наблюдаться отсутствие интереса к любимым занятиям / Фото Jelleke Vanooteghem

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Если обнаружили эти или подобные признаки, то ни в коем случае не:

высмеивайте реакцию ребенка или критикуйте его;

обесценивайте его чувства или переживания;

возвращайтесь постоянно к событиям, травмировавшим ребенка, во время разговоров;

обещайте того, что вы либо не сможете выполнить, либо не зависит непосредственно от вас;

игнорируйте просьбы, а также проблемы, о которых вам рассказывает ребенок.

Как помочь ребенку с ПТСР

1. Нравственная поддержка от взрослых. Необходимо разговаривать с ребенком. Объясните, что ситуация, которая произошла в его жизни, временная. И что вы вместе сможете преодолеть стресс и его последствия. Подчеркивайте, что ребенок совсем не виноват в произошедшем.

2. Сохраняйте спокойствие и эмоциональное равновесие. Помните о том, что дети отлично "считывают" то эмоциональное состояние, которое мы сейчас переживаем. Поэтому вам важно поддерживать его в стабильном состоянии, чтобы у ребенка не было лишних причин волнения или стресса.

3. Организуйте безопасное информационное пространство. Очень важно, чтобы ребенок не имел доступа к информации или контенту, который может усилить травматизацию. То же касается разговоров. Следите за тем, что ребенок может услышать рядом с вами или вне дома.

4. Устройте обычный режим дня. Вам необходимо вернуться, насколько это возможно, к привычной жизни. Удовлетворяйте базовые потребности: во сне, еде, гигиене, прогулках. Не забывайте об играх, объятиях и общении.

5. Беспокойтесь о физической активности. Следует также сделать все возможное, чтобы ребенок был физически активным. Для этого ходите вместе гулять, а также не отказывайтесь от игр и занятий спортом на улице. В общем, пусть делает все, что ему захочется. Главное, чтобы он получал удовольствие и был активным.



Ходите гулять с ребенком и играйте с ним под открытым небом / Фото Guillaume de Germain

6. Позвольте выражать свои эмоции. Если он испытывает какие-то эмоции, то совсем не обязательно это скрывать. Ваша задача – разговаривать с ребенком, внимательно его слушать, а также отвечать на вопросы, которые он задает. Но не слишком давите. Помните о личных границах и уважайте их.

7. Доверяйте полезные дела. В зависимости от возраста ваш ребенок может помогать в делах по дому или делать что-то интересное. Можете просить подливать вазоны, пока вы на работе или же мыть посуду. Если ребенок старше, то можете предложить ему приобщиться к волонтерству. Главное, чтобы вашему ребенку было интересно то, чем он занимается.

Если вы наблюдаете изменения в поведении, которые могут угрожать жизни или здоровью ребенка, то обязательно обратитесь к специалисту. Речь идет о психологе или хотя бы к семейном враче.