ВОЗ следить за рисками распространения российского штамма
В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации могут изменять свойства вируса и представлять угрозу, но в отношении которых пока недостаточно данных.
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Сейчас в список входят 12 вариантов COVID-19, которые требуют дальнейшего изучения.
Что известно о российском штамм коронавируса
AT.1 впервые зафиксировали в РФ в январе 2021 года, теперь мутация обеспокоила представителей ВОЗ.
Пока что вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита (такую маркировку получают только штаммы, внесенные ВОЗ в списки которые:
- Первый список – представляют интерес (VOI).
- Второй список – вызывают опасения (VOC – Variants of Concern).
Список потенциально опасных штаммов коронавируса / Скриншот с сайта ВОЗ
Какие штаммы вносят в список
В первую группу попадают штаммы, заражение которыми регистрируются все чаще в разных регионах, при этом есть опасность способности штаммов к мутациям.
Во второй список – мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, относят самые опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможности заражения новых носителей и изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия.
Сейчас в списке мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, есть четыре штамма COVID-19:
- Альфа – британского происхождения
- Бета – южноафриканский вариант
- Гамма – впервые зарегистрирован в Бразилии
- Дельта – так называемый индийский штамм.
Ситуация с COVID-19 в России
Источник: Стоп.Коронавирус.РФ
- В России на протяжении последних недель значительно возросла заболеваемость коронавирусом – прирост инфицированных достиг уровня пика второй волны пандемии.
- Так, за последние сутки в РФ зарегистрировали почти 25 тысяч больных.
- В общем, с начала пандемии в России зарегистрировали более 5 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами болезни стали более 140 тысяч россиян.