ВОЗ следить за рисками распространения российского штамма

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации могут изменять свойства вируса и представлять угрозу, но в отношении которых пока недостаточно данных.

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Сейчас в список входят 12 вариантов COVID-19, которые требуют дальнейшего изучения.

Что известно о российском штамм коронавируса

AT.1 впервые зафиксировали в РФ в январе 2021 года, теперь мутация обеспокоила представителей ВОЗ.

Пока что вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита (такую маркировку получают только штаммы, внесенные ВОЗ в списки которые:

Первый список – представляют интерес (VOI).

Второй список – вызывают опасения (VOC – Variants of Concern).

Список потенциально опасных штаммов коронавируса / Скриншот с сайта ВОЗ

Какие штаммы вносят в список

В первую группу попадают штаммы, заражение которыми регистрируются все чаще в разных регионах, при этом есть опасность способности штаммов к мутациям.

Во второй список – мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, относят самые опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможности заражения новых носителей и изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия.

Сейчас в списке мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, есть четыре штамма COVID-19:

Альфа – британского происхождения

Бета – южноафриканский вариант

Гамма – впервые зарегистрирован в Бразилии

Дельта – так называемый индийский штамм.

Ситуация с COVID-19 в России

Источник: Стоп.Коронавирус.РФ