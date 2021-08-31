Потенциальная вакцина против ВИЧ провалила средний этап исследований, – J&J

Создание вакцины против ВИЧ стало настоящим вызовом для ученых, в частности из-за того, что у этого вируса много штаммов. А потенциальный препарат, который разработали в компании Johnson&Johnson, не обеспечил нужную защиту на среднем этапе исследования.

Об этом в компании заявили во вторник, 31 августа. Впрочем, компания планирует завершить это исследование, в котором участвовали молодые женщины из Африки к югу от Сахары.

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Поэтому ученые продолжат отдельное испытание на поздней стадии, которое предусматривает различный состав вакцины у мужчин и трансгендеров.

Что известно об исследовании Johnson&Johnson

В исследовании в Африке приняли участие примерно 2 600 женщин, которые имеют высокий риск заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Участников отобрали случайно – они получали вакцину или плацебо.

Исследователи обнаружили, что вакцина эффективна только на 25% для предотвращения ВИЧ.

"ВИЧ – это уникальный и сложный вирус, который долгое время создавал беспрецедентные вызовы для разработки вакцин из-за его способности атаковать и уклоняться от иммунной системы человека", – заявил главный научный сотрудник Johnson&Johnson, доктор Пол Стофелс.

В компании также добавили, что другое исследование потенциальной вакцины проводят в Европе и Америке, где циркулируют различные штаммы ВИЧ.

Компания Johnson&Johnson также производит вакцины для профилактики COVID-19. Кроме этого, разрабатывают вакцины против сепсиса и респираторно-синцитиального вируса.