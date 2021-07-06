Потеря обоняния с возрастом: как и почему это происходит

Ученые провели пожилым людям необычные тесты на обоняние. Оказалось, что чувствительность к различным пищевым запахам может отличаться.

Потеря обоняния с возрастом

Чувство обоняния у людей ослабевает с возрастом. В возрасте 80–98 лет оно нарушено у 62,5% людей. Пожилые люди не только хуже чувствуют запахи, но и имеют трудности с их дифференциацией. В то же время ощущение вкуса у них страдает реже.

Также на тему: Нашли новые причины появления рака толстой и прямой кишки

Новое исследование

До настоящего времени считалось, что со временем чувствительность ко всем запахам снижается параллельно. Специалисты по пищевым продуктам из Копенгагенского университета показали, что это не так. В новом исследовании участвовал 251 житель Дании в возрасте от 60 до 98 лет. В контрольную группу вошли 92 человека 20–39 лет.

В эксперименте ученые использовали не обычный набор ароматов, который используют для проверки обоняния, а 14 хорошо знакомых пищевых запахов: бекона, тостов, спаржи, кофе, корицы, апельсина и ванили. В своем выборе ученые исходили из того, какие продукты обычно едят пожилые люди. Все запахи были представлены в виде эфирных масел на нюхательных палочках.

Какие запахи пожилые люди чувствуют слабее всего

Ученых интересовало не только то, в какой степени испытуемые могут ощущать эти запахи, но и насколько они им нравятся. Больше всего понравились запахи жареного мяса, лука и грибов. В то же время чувствительность именно к ним пострадала значительней всего. Аромат кофе, который они ощущали также сравнительно слабо, им нравился меньше, чем молодым людям.

Наше исследование показало, что притупление обоняния у пожилых людей – сложный вопрос. Несмотря на слабое восприятие запахов мяса, лука и грибов, они чувствуют ароматы апельсина, ванили и малины так же, как молодые. То есть, снижение обоняния в старшем возрасте кажется скорее избирательным по отношению к запахам. Действительно интересен следующий факт: то, насколько нравится запах, не обязательно зависит от того, как хорошо человек его чувствует,

– объяснили авторы исследования.

Причины выборочной потери обоняния

Ученые не знают точной причины такого выборочного снижения обоняния, однако указывают, что в ходе исследования пожилые люди слабее чувствовали запах продуктов, из которых готовят соленые блюда (к их вкусу чувствительность обычно и страдает первой). Поскольку ощущения запахов и вкусов тесно переплетены, когда речь идет о еде, восприятие ароматов потенциально может быть нарушено при притуплении определенного вкуса.