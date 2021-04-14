Снижение познавательной деятельности у людей в возрасте до 65 лет часто иногда начинается с ангедонии. Это нарушение способности испытывать удовольствие.

Что известно о ангедонии

Сейчас хорошо известно, что апатия – главный не когнитивный симптом деменции. В психиатрии это состояние чаще рассматривают как следствие ангедонии.

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Ангедония обычно сопровождается пониженной мотивацией делать что-нибудь. У людей может пропадать интерес к вещам и видам деятельности, которые ранее радовали. Характерные причины ангедонии – депрессия, биполярное расстройство, наркотическая зависимость, расстройства личности.

Ранее исследования показывали, что потеря мотивации может оказаться важным ранним симптомом лобно-височной деменции. В новом исследовании ученые решили узнать, можно ли отличить ангедонию при деменции от апатии, вызванной другими причинами.

Особенность ангедонии при деменции

В новом исследовании ученые сравнили симптомы у пациентов с лобно-височной деменцией, болезнью Альцгеймера и здоровых людей (контрольной группы). Возраст участников исследования был в среднем 65 лет.

Ученые обнаружили, что ангедония – характерный признак лобно-височной деменции, которая часто появляется раньше, чем другие симптомы заболевания.

При болезни Альцгеймера авторы исследования такого феномена не видели, клинически значимая ангедония ее обычно не сопровождала.

При МРТ головного мозга участников исследования, ученые обнаружили, что изменения в головном мозге при ангедонии, связанной с деменцией, отличаются от изменений, характерных для других причин.

В выводах исследования ученые указали, что врачам необходимо помнить, что ангедония может быть признаком ранней деменции.

Большинство людей чувствуют мотивацию, когда речь идет об удовлетворении, мы часто считаем эту способность вполне понятной. Но представьте себе, как может чувствовать себя человек, потерявший способность получать удовольствие от простых вещей. Это может оказать серьезное влияние на состояние людей,

– отметили ученые.