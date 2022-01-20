Исследование беременности женщин с избыточным весом

Новое исследование показало, что у женщин с ожирением и непонятным бесплодием, которые похудели до начала лечения, было не больше шансов родить здорового ребенка, чем у тех, кто не похудел до начала терапии.

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Ученые провели многоцентровое исследование с участием более 300 женщин с ожирением и непонятным бесплодием для оценки, может ли целенаправленная потеря веса перед лечением бесплодия увеличить вероятность рождения здорового ребенка.

Все участники имели индекс массы тела больше или равный 30 кг/м2, регулярную овуляцию и по крайней мере один год необъяснимого бесплодия. В исследовании не участвовали женщины с ановуляцией, при которой яйцеклетка не выходит из яичника во время менструального цикла, и женщины с синдромом поликистозных яичников, при котором наблюдаются редкие или ненормальные менструальные циклы.

Их разделили на две группы. Один следовал протоколу повышенной физической активности и целенаправленной потери веса, в то время как члены другой группы увеличивали свою физическую активность без управляемой потери веса. Женщины прошли эти программы в течение 16 недель, прежде чем начать три цикла терапии бесплодия, которые состояли из стимуляции яичников и внутриматочной инсеминации.

Похудение не влияет на успешность беременности

В конце периода исследования ученые не обнаружили существенных различий в количестве беременностей и здоровых родов между двумя группами. Члены группы управляемой потери веса потеряли в среднем 7% массы тела, тогда как другие участники не имели существенного похудения.

Эти результаты дополняют количество доказательств того факта, что вероятность здоровых родов у женщин с ожирением, которые похудели до начала лечения бесплодия, не выше, чем у тех, кто не похудел до зачатия.

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