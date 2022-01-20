Потеря веса не помогает пышнотелым женщинам забеременеть
Источник:PLoS ONE
Врачи часто советуют женщинам уменьшить вес перед беременностью или лечением бесплодия, чтобы увеличить шансы на рождение здорового ребенка. Американские ученые решили проверить, целесообразны ли такие рекомендации.
Исследование беременности женщин с избыточным весом
Новое исследование показало, что у женщин с ожирением и непонятным бесплодием, которые похудели до начала лечения, было не больше шансов родить здорового ребенка, чем у тех, кто не похудел до начала терапии.
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Ученые провели многоцентровое исследование с участием более 300 женщин с ожирением и непонятным бесплодием для оценки, может ли целенаправленная потеря веса перед лечением бесплодия увеличить вероятность рождения здорового ребенка.
Все участники имели индекс массы тела больше или равный 30 кг/м2, регулярную овуляцию и по крайней мере один год необъяснимого бесплодия. В исследовании не участвовали женщины с ановуляцией, при которой яйцеклетка не выходит из яичника во время менструального цикла, и женщины с синдромом поликистозных яичников, при котором наблюдаются редкие или ненормальные менструальные циклы.
Их разделили на две группы. Один следовал протоколу повышенной физической активности и целенаправленной потери веса, в то время как члены другой группы увеличивали свою физическую активность без управляемой потери веса. Женщины прошли эти программы в течение 16 недель, прежде чем начать три цикла терапии бесплодия, которые состояли из стимуляции яичников и внутриматочной инсеминации.
Похудение не влияет на успешность беременности
В конце периода исследования ученые не обнаружили существенных различий в количестве беременностей и здоровых родов между двумя группами. Члены группы управляемой потери веса потеряли в среднем 7% массы тела, тогда как другие участники не имели существенного похудения.
Эти результаты дополняют количество доказательств того факта, что вероятность здоровых родов у женщин с ожирением, которые похудели до начала лечения бесплодия, не выше, чем у тех, кто не похудел до зачатия.
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