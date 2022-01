Как потеря зубов связана с деменцией: исследование с объяснением врача

В связи с демографическим старением населения – растет актуальность исследований, посвященных возрастным заболеваниям. Одним из них является деменция (слабоумие), которая проявляется в расстройстве психических функций, что обусловлено повреждением мозга.

Поэтому ученые ищут способы ранней диагностики когнитивных нарушений и повышения качества жизни пациентов. "Береги зубы смолоду!" Это знают все, однако, к сожалению, сохранить их до пожилого возраста удается лишь некоторым людям.

Какая взаимосвязь между зубами и слабоумием? Что нужно делать, чтобы его избежать? Здоровью 24 помог разобраться Виталий Пчельник – стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, основатель клиники "Взрослая стоматология".

Исследование взаимосвязи потери зубов и деменции

Японские ученые обнаружили, что возрастное выпадение зубов связано с повышенным деменционным риском. Результаты работы опубликованы в The Journal of the American Geriatrics Society. В эксперименте было задействовано 1500 человек от 60 лет. И перед началом исследования у мужчин и женщин было подсчитано количество зубов.

Врачи-стоматологи наблюдали за ротовой полостью участников в течение пяти лет. Они фиксировали факт удаления, параллельно обследовали состояние мозговой деятельности добровольцев: процессы внимания, памяти, мышления.

В результате разные формы деменции такие как: сосудистые нарушения мозгового кровообращения, болезнь Альцгеймера, нервно-психические расстройства оказались у более чем 300 человек из всех участвовавших в эксперименте.

Ученые заметили, что у участников с признаками слабоумия было меньше зубов в начале исследования.

Какая взаимосвязь между слабоумием и отсутствием зубов

О связи развития когнитивных (умственных) нарушений с полостью рта ученые догадывались давно. И проводили множество исследований, которые подтвердились.

Виталий Пчельник “Отсутствие зубов нарушает полноценный процесс жевания, это ухудшает питание. Которое оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья человека и его когнитивные функции".

Плохое питание приводит к снижению мозгового кровотока и уровню ацетилхолина. Плохое общее состояние организма обычно сочетается с отсутствием должного ухода за полостью рта и, следовательно, повышает риск проявления болезни, утверждают ученые.

Как минимизировать риски

Недавно американские ученые выяснили, что пациенты с зубными протезами сталкиваются с когнитивными нарушениями реже.

При нынешнем развитии технологий, даже при полной адентии (отсутствии зубов), всего за одно посещение можно восстановить весь зубной ряд. Для этого понадобится всего от 4 до 6 имплантатов на каждую челюсть. Такое протезирование будет функционировать и выглядеть как настоящие зубы,

– рассказал врач.

Речь идет о современной технологии имплантации "all on 4/6". Суть методики состоит в том, что в челюсть пациента вживляют 4 или 6 титановых имплантатов, на которые впоследствии устанавливают цельный несъемный протез. Такой метод обновления зубов подходит в 90% случаев. А главное, что это можно сделать только за один визит, при этом стоимость процедуры доступна из-за установки небольшого количества имплантатов.

Виталий Пчельник "Имплантат – это имитация корня зуба, который берет на себя нагрузку, при этом все обменные процессы продолжают работать. Следовательно, можно предположить, что своевременное лечение зубными имплантатами может снизить прогрессирование слабоумия”.

А также, не стоит забывать об уходе за зубами и своевременном лечении. Это поможет сохранить ясный ум и общий жизненный тонус в старости.