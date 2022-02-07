Потрескавшиеся губы и сыпь на коже: 6 новых симптомов Омикрона

Разработчики британского приложении ZOE Covid Study, которое собирает данные о распространении коронавируса, классифицировали шесть новых симптомов штамма Омикрон.

Омикрон действительно имеет более легкое течение

В целом принято считать, что инфицирование штаммом Омикрон вызывает симптомы, которые напоминают обычную простуду, – в частности, насморк, головную боль и слабость.

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Новые симптомы Омикрона

Впрочем, теперь исследователи обратили внимание, что у больных могут наблюдаться и другие признаки болезни, в частности:

потрескавшиеся или воспаленные губы;

воспаление и сыпь на пальцах ног – так называемые "ковидные пальцы";

сухость кожи на шее, передней части груди;

сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу;

сыпь, напоминающая крапивницу;

сыпь в форме пурпурных или красных болезненных пятен, похожая на обморожение кожи.

Расстройства пищеварения не характерны для Омикрона

При этом исследователи считают, что расстройства пищеварения, о которых инфицированные Омикроном часто сообщали, являются скорее ложным симптомом, не характерным для этого штамма.

По данным исследователей, проблемы с желудком возникали у больных COVID-19 в зимний период и при заражении другими штаммами.

Различия между штаммами

К слову, медики из Хьюстонской методистской больницы назвали различия между пациентами, инфицированными штаммами коронавируса Альфа, Дельта и Омикрон.

Как выяснилось, пациенты с Омикроном были на несколько лет моложе пациентов с Альфой или Дельтой: средний возраст первых — 44,3 года, 57,8% составляют женщины.

К тому же инфицированные Омикроном реже нуждались в госпитализации, а если и попадали в больницы, то проводили там значительно меньше времени: 3,2 дня вместо 5,1 дня в случае с Альфой и 5,4 дня при Дельте.

За исследуемый период умерли 38 Омикрон-пациентов, то есть выздоровели 99,1% против 170 умерших с Альфой (выздоровели 94,6%) и 839 с Дельтой (выздоровели 94,7%).



Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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