Потрескавшиеся губы и сыпь на коже: 6 новых симптомов Омикрона
Источник:Express
Разработчики британского приложении ZOE Covid Study, которое собирает данные о распространении коронавируса, классифицировали шесть новых симптомов штамма Омикрон.
Омикрон действительно имеет более легкое течение
В целом принято считать, что инфицирование штаммом Омикрон вызывает симптомы, которые напоминают обычную простуду, – в частности, насморк, головную боль и слабость.
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Новые симптомы Омикрона
Впрочем, теперь исследователи обратили внимание, что у больных могут наблюдаться и другие признаки болезни, в частности:
- потрескавшиеся или воспаленные губы;
- воспаление и сыпь на пальцах ног – так называемые "ковидные пальцы";
- сухость кожи на шее, передней части груди;
- сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу;
- сыпь, напоминающая крапивницу;
- сыпь в форме пурпурных или красных болезненных пятен, похожая на обморожение кожи.
Расстройства пищеварения не характерны для Омикрона
При этом исследователи считают, что расстройства пищеварения, о которых инфицированные Омикроном часто сообщали, являются скорее ложным симптомом, не характерным для этого штамма.
По данным исследователей, проблемы с желудком возникали у больных COVID-19 в зимний период и при заражении другими штаммами.
Различия между штаммами
К слову, медики из Хьюстонской методистской больницы назвали различия между пациентами, инфицированными штаммами коронавируса Альфа, Дельта и Омикрон.
- Как выяснилось, пациенты с Омикроном были на несколько лет моложе пациентов с Альфой или Дельтой: средний возраст первых — 44,3 года, 57,8% составляют женщины.
- К тому же инфицированные Омикроном реже нуждались в госпитализации, а если и попадали в больницы, то проводили там значительно меньше времени: 3,2 дня вместо 5,1 дня в случае с Альфой и 5,4 дня при Дельте.
- За исследуемый период умерли 38 Омикрон-пациентов, то есть выздоровели 99,1% против 170 умерших с Альфой (выздоровели 94,6%) и 839 с Дельтой (выздоровели 94,7%).
Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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