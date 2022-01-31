Повлияет ли на ход пандемии субверсия Омикрона

Распространение одной из трех мутированных субверсий штамма Омикрон – BA.2 или Стелс-Омикрон вряд ли изменит общее течение пандемии.

Как субверсия Омикрона может повлиять на пандемию

Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что новый вариант BA.2 может значительно замедлить распространение коронавируса в мире.

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Это может означать более высокие показатели заболеваемости в странах, еще не достигших пика, и замедление тенденции к уменьшению заболеваемости в странах, где уже прошел пик Омикрона,

– отметил вирусолог Томас Пикок.

В то же время, вариант BA.2 может вызвать вспышку заболеваемости во всем мире.

По данным первых лабораторных исследований, Стелс-Омикрон не вызывает тяжелого течения заболевания, а вакцины так же эффективны против него, как и против других форм Омикрона, однако он демонстрирует более быстрое распространение.

Новый вариант Омикрона: что известно

Предварительные данные свидетельствуют о том, что BA.2 может распространяться легче, чем Омикрон. Хотя для подтверждения этого требуется больше данных. Также нужно понять, какое влияние увеличение передачи может оказать на госпитализацию и смерть.

BA.2 обнаружили в около 50 странах мира и 17 штатах США.

Напомним, другие ученые тоже считают, что пока рано говорить, дает ли этот подвариант поводы для беспокойства. В частности, Эдвард Уолш, доктор медицинских наук, профессор инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Рочестера заметил, что это не является неожиданностью, так было и с вариантом Дельта.

ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант как "вызывающий беспокойство" или даже интерес". Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 более тяжелое заболевание.

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