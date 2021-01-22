В Киеве госпитализация людей со средней и тяжелой формой заболеваемости COVID-19 снизилась. Сейчас загруженность госпиталей составляет 30%.

Жесткие карантинные ограничения в Украине эффективны, ведь они привели к нивелированию стремительной заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире 24 канала.

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По его словам, после завершения локдауна заболеваемость COVID-19 будет расти, но не так быстро, как это могло бы быть без жестких ограничений.

Локдаун показал результат, потому что он был правильно организован,

– заявил Рубан.

Как отметил глава Госпродпотребслужбы Киева, в декабре 2020 года прогнозировали, что рост заболеваемости будет происходить в течение 3 недели ограничений, как ежегодно ОРВИ и гриппом. По его словам, это происходит именно после 12 – 14 января.

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Рубан рассказал, что согласно киевскими данным, сейчас инкубационный период заболевания COVID-19 уменьшился до 3 – 7 суток. Именно поэтому уже через неделю жестких карантинных ограничений можно говорить о результате.

"На сегодня мы имеем результаты эффективности локдауна за первую неделю и это – уменьшение заболеваемости", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос о готовности украинцев сделать прививку от COVID-19. Согласно результатам, если прививка будет бесплатной, то 43% респондентов планируют вакцинироваться, но 52% не будут ее делать. Подробнее об этом – читайте здесь.

Когда ослабят карантин

Как отметил Рубан, с 25 января можно будет внедрять уже менее жесткие карантинные меры, чем были в течение последних 2 недель. По его словам, ученики всех классов смогут пойти в школу.

В то же время в вузах самостоятельно будут принимать решение об обучении в условиях карантина.

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Коронавирус в Украине: какова ситуация с заболеваемостью

В Украине по состоянию на 22 января 2021 года за сутки обнаружили 5 348 новых случаев заболеваемости COVID-19. В госпитализации нуждались почти 2 тысячи человек.

Больше всего больных обнаружили в Днепропетровской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

С начала пандемии в стране зафиксировали 1 182 969 случаев инфицирования. Из них выздоровели 928 969 пациентов. К сожалению, умерли от осложнений 21 662 больных.



Новые ограничения карантина в 2021 году / Инфографика 24 канала