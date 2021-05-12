Ученые заявили, что вакцина против COVID не оказывает никакого негативного влияния и не повреждает плаценту.

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Исследование проводилось на вакцинах компаний Moderna и Pfizer. Большинство женщин получили прививки в течение третьего триместра.

Плацента похожа на черный ящик в самолете. Если с беременностью что-то пойдет не так, мы обычно видим изменения в плаценте, которые могут помочь нам выяснить, что произошло,

– заявил врач Джеффри Гольдштейн, доцент кафедры патологии.

Исследование было опубликовано в журнале Obstetrics & Gynecology. Ученые собрали плаценту у 84 вакцинированных и у 116 невакцинированных пациенток.

"Из того, что мы можем сказать, вакцина против COVID не повреждает плаценту", – добавил автор исследования.

Кроме того, исследователи отметили, что это первое исследование, где изучают влияние вакцины против COVID-19 на плаценту. Авторы говорят, что беременные пациентки, которые хотят вакцинироваться, чтобы избежать заражения коронавирусом, должны чувствовать себя в безопасности.

"Наша команда надеется, что эти данные могут снизить опасения относительно риска вакцины для беременных", – отметила соавтор исследования доктор Эмили Миллер.



Ученые считают вакцинацию против коронавируса для беременных безопасной / Фото: Getty Images