Японские исследователи определили роль ключевого клеточного рецептора CD300a в процессе ефероцитоза (процесс удаления умерших клеток) после инсульта. Именно это играет ключевую роль в снижении осложнений после ишемического инсульта.

Внимание Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Результаты исследования

Эксперименты на моделях мышей показали, что у грызунов с дефицитом CD300a неврологические повреждения оказались ниже, чем у животных с нормальной экспрессией CD300a.

Затем ученые протестировали действие антител, направленное на блокирование CD300a. Лечение оказалось эффективным и привело к сокращению воспаления головного мозга – грызуны быстрее восстановились после инсульта.

Ученые установили, что роль CD300a очень важна во время первых нескольких часов после инсульта.

Внимание! Если экспериментальная терапия подтвердит свой потенциал для человека, то новая стратегия лечения при условии раннего вмешательства может предупредить развитие тяжелых неврологических осложнений и инвалидности.

К слову, предварительно ученые выяснили, что физическая активность снижает риск смертности у людей, которые перенесли инсульт, на 50%.

Наибольшая польза была отмечена у людей в возрасте до 75 лет. Если они были активны хотя бы полчаса в день, то их риски смерти были ниже уже на 80%.