Японские исследователи определили роль ключевого клеточного рецептора CD300a в процессе ефероцитоза (процесс удаления умерших клеток) после инсульта. Именно это играет ключевую роль в снижении осложнений после ишемического инсульта.
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Результаты исследования
Эксперименты на моделях мышей показали, что у грызунов с дефицитом CD300a неврологические повреждения оказались ниже, чем у животных с нормальной экспрессией CD300a.
Затем ученые протестировали действие антител, направленное на блокирование CD300a. Лечение оказалось эффективным и привело к сокращению воспаления головного мозга – грызуны быстрее восстановились после инсульта.
Ученые установили, что роль CD300a очень важна во время первых нескольких часов после инсульта.
К слову, предварительно ученые выяснили, что физическая активность снижает риск смертности у людей, которые перенесли инсульт, на 50%.
Наибольшая польза была отмечена у людей в возрасте до 75 лет. Если они были активны хотя бы полчаса в день, то их риски смерти были ниже уже на 80%.