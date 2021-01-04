Китай считает ложью высказывания заместителя советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера. Он выдвинул теорию о том, что причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань.

С таким утверждением в понедельник, 4 января, во время брифинга выступила официальная представительница министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин. Об этом сообщили на сайте Global Times.

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По ее словам, всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, где он был искусственно сделан. Почти все мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, в частности американские специалисты в этой области, ее критиковали.

Китайские ученые неоднократно давали комментарии по этому вопросу средствам массовой информации. Американские СМИ также посещали Уханьский институт вирусологии, где им с профессиональной точки зрения сообщали о реальном положении дел,

– отметила Чуньин.

Также она добавила, что китайские журналисты неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие подобные утверждения.

Ложь и клевета Поттинджера

Как отметила представительница, высокопоставленный чиновник правительства США Поттинджер якобы продолжает повторять ложь и клевету, которые уже ранее звучали.

Отметим! С начала вспышки COVID-19 в Китае заболели 87 150 человек. 4 634 пациента умерли, тогда как более 82 тысяч уже выздоровели.

"Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является это заявление: личным мнением господина Поттинджера или официальной позицией США", – также сказала Чуньин.

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