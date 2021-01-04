Повторение лжи: МИД Китая отреагировал на теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
Китай считает ложью высказывания заместителя советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера. Он выдвинул теорию о том, что причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань.
С таким утверждением в понедельник, 4 января, во время брифинга выступила официальная представительница министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин. Об этом сообщили на сайте Global Times.
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Критика теории
По ее словам, всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, где он был искусственно сделан. Почти все мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, в частности американские специалисты в этой области, ее критиковали.
Китайские ученые неоднократно давали комментарии по этому вопросу средствам массовой информации. Американские СМИ также посещали Уханьский институт вирусологии, где им с профессиональной точки зрения сообщали о реальном положении дел,
– отметила Чуньин.
Также она добавила, что китайские журналисты неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие подобные утверждения.
Ложь и клевета Поттинджера
Как отметила представительница, высокопоставленный чиновник правительства США Поттинджер якобы продолжает повторять ложь и клевету, которые уже ранее звучали.
"Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является это заявление: личным мнением господина Поттинджера или официальной позицией США", – также сказала Чуньин.
Утечка COVID-19 в Ухане: что известно
- Таблоид Daily Mail 30 декабря 2020 года опубликовал заявление Поттинджера, в котором чиновник со ссылкой на информацию разведки назвал вероятной причиной пандемии утечку коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань.
- В мае президент США Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала.
- Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин тогда заявила, что предположение главы Белого дома об утечке коронавируса с биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.
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