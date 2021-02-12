Всемирная организация здравоохранения располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к вирусу. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.

Повторные заражения возможны новым штаммом вируса

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга заявила, что сейчас в мире продолжаются исследования того, насколько хватает иммунитета к COVID-19 у людей, который уже сами переболели.

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Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И с ЮАР были предыдущие сообщения, которые предусматривают, что те люди, которые уже переболели, могут снова заразиться,

– сказала она.

Вакцинация снижает репликацию вируса в будущем

Она также отметила, что среди людей, которые были вакцинированы, большинство переносили коронавирус в легкой форме.

Также ВОЗ располагает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.

Последние данные о глобальной вакцинации против COVID-19 в мире

по данным ВВС

Лучше всего обеспечены вакцинами прежде всего Великобритания и США. Они смогли вложить много денег в разработку вакцин и следовательно, первыми начали вакцинацию.

За ними Канада и ЕС, но многие страны с низким уровнем дохода прививки еще не начали.

Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала