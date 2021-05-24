Повышает ли холестерин молоко: новое исследование

Согласно новому исследованию регулярное потребление молока не связано с повышенным уровнем холестерина. Ученые проанализировали данные 2 миллионов человек.

Молоко никак не влияет на уровень холестерина

Ученые учли результаты трех крупных популяционных исследований и подытожили, что люди, которые регулярно пили большое количество молока, имели более низкий уровень как хорошего, так и плохого холестерина. Кроме того, те, кто регулярно потреблял молоко имели на 14% более низкий риск развития ишемической сердечной болезни.

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Каким образом это установили

Команда исследователей применила генетический подход к потреблению молока, изучив изменение гена лактазы, связанного с перевариванием молочного сахара – лактозы.

Работа свидетельствует, что наличие генетической вариации, при которой люди могут переваривать лактозу, было хорошим способом выявления людей, которые потребляют больше молока.

Мы обнаружили, что среди участников с генетической вариацией, которую мы связали с высоким потреблением молока, был более высокий индекс массы тела, но главное, что у этих людей были более низкие уровни хорошего и плохого холестерина. Мы также обнаружили, что у них был значительно более низкий риск ишемической болезни сердца,

– заметил исследователь Вимал Карани.

Перспектива исследования

Это говорит о том, что сокращение потребления молока может не быть необходимым для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Новый анализ решили провести после нескольких противоречивых работ, в которых рассматривали причинную связь между повышенным потреблением молочных продуктов и кардиометаболическими заболеваниями.

Чтобы учесть расхождения в размере выборки, этнической принадлежности и других факторах, команда провела метаанализ данных по 1,9 миллиона человек и использовала генетический подход.

Так, ученые не нашли никаких убедительных доказательств связи между высоким потреблением молока и повышенным риском диабета.