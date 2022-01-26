Повышение зарплаты врачам: Минздрав проверит, получают ли все медики новые выплаты

С 1 января в Украине медики должны получать повышенные заработные платы. Минздрав планирует проверить все медучреждения на соблюдение выплат новых окладов врачам.

Если руководитель какого-нибудь учреждения решит "сэкономить" бюджет больницы за счет обычного врача или медсестры, – он получит наказание. Об этом Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге 26 января.

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Минздрав проверит медучреждения

Минздрав будет инициировать, чтобы Госаудитслужба провела проверку каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет указывать, что не может выплатить новую базовую заработную плату.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Так же проверки будут ждать и те больницы, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку, при этом оставляя работать полный рабочий день".

Он также подчеркнул, что ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минималку – совершенно недопустима.

Медики будут получать повышенные зарплаты

Министерство здравоохранения создало контакт-центр, где по номеру телефонаможно получить ответы касательно формирования способной сети учреждений здравоохранения, госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Как известно, Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года.

Так, средний медицинский работник будет получать не менее 13,5 тысячи гривен, а врачи – не менее 20 тысяч гривен.

К слову, по сравнению с 2021 годом оплату пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличили на 33,8 миллиарда гривен.