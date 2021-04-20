Все люди разные и нормы уровня полового влечения не существует. Однако, если вы заметили снижение сексуального желания и это вызывает волнение и влияет на отношения, есть несколько универсальных советов для восстановления полового влечения.

Гинеколог Оксана Негрич написала, что регулярные аэробные упражнения и силовые тренировки, к примеру, по меньшей мере 30 минут 5-6 раз в неделю, повышают выносливость, настроение, внешний вид и улучшают либидо.

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Как улучшить либидо: эффективные советы

Меньше стресса

"Отвлекайтесь, ищите пути преодоления стресса на работе и финансовые трудности, поскольку это доказано влияет на либидо", – убеждает врач.

Больше отдыхайте

По словам медика, следует разделять или делегировать домашние обязанности, просить о помощи при уходе за детьми, чтобы иметь время на отдых и сон.

Если женщина переутомленная, откуда силы на секс?

– написала Оксана Негрич.

Общайтесь с партнером

Пары, которые говорят открыто и честно, обычно формируют более сильную эмоциональную связь и имеют лучший секс.

"Общение непосредственно о сексе, ваших предпочтениях, желаниях и обязательно антипатиях также способствуют позитивному настрою на интимную близость", – добавила медик.

Выделите время на интим

Планирование секса по календарю может показаться искусственным и неромантичным, однако установление интимных отношений приоритетом в конкретное время, а не откладывание на неопределенные сроки, когда будут завершены все дела, помогает улучшить сексуальное влечение.



Врач рекомендует выделять время на интим / Фото: Getty Images

Добавьте пикантности в свою половую жизнь

По словам Оксаны Негрич, в долговременных отношениях снижение полового влечения закономерное.

Попробуйте другие позиции, время суток или новое место для секса. Попросите партнера потратить больше времени на прелюдию. Если пара открыта для экспериментов, секс-игрушки и фантазия могут помочь восстановить сексуальное желание. Установление регулярных вечеров свиданий за пределами дома – хорошая идея, поскольку совместный досуг, часто усиливает интимное удовольствие,

– подчеркнула она.

Откажитесь от вредных привычек

В некоторых случаях должны быть исключены заболевания и состояния, приводящие к снижению либидо.

Существуют ли медикаментозные препараты для повышения либидо

Оксана Негрич рассказала, что такие препараты существуют, но данные об их эффективности и рисках ограничены. Поэтому назначение оправдано редко.

Эффективность различных биодобавок для повышения массово продаваемых либидо вообще не подтверждена различными исследованиями. Возвращение либидо – это постепенный процесс, волшебной пилюли здесь не существует,

– добавила гинеколог.