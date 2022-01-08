На выделенном образце вируса Омикрон исследователи использовали тесты быстрой нейтрализации, которые разработали ученые из Отдела вирусов и иммунитета Института Пастера.

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Ученые протестировали 9 моноклональных антител, которые используются в клинической практике против COVID-19 или находятся в доклинической разработке.

Результаты исследования:

6 антител потеряли всю противовирусную активность, остальные три были в 3 – 80 раз менее эффективны против Омикрона по сравнению со штаммом Дельта.

Антитела Бамланивимб/Этесевимаб (комбинация, разработанная Lilly), Касиривимаб/Імдевимаб (комбинация, разработанная Roche и известна как Ronapreve) и Регданвимаб (разработана Celtrion) не оказывали противовирусного действия на Омикрон вообще.

Комбинация Тиксагевимаб/Цилгавимаб (разработанная компанией AstraZeneca под названием "Эвушелд") была в 80 раз менее эффективна против Омикрона, чем против Дельты.

Мы продемонстрировали, что этот вариант (Омикрон – 24 канал) приобрел значительную устойчивость к антителам. Большинство терапевтических моноклональных антител, доступных сейчас против SARS-CoV-2, неактивны,

– заявил один из авторов исследования Оливье Шварц.

Бустерная доза может защитить от Омикрона

Ученые заметили, что кровь переболевших COVID-19 пациентов (собрана в течение 12 месяцев после появления симптомов) и кровь вакцинированных Pfizer или AstraZeneca (взятая через 5 месяцев после иммунизации) едва нейтрализовала вариант Омикрон.

Но сыворотки людей, получивших бустерную дозу Pfizer, оставались эффективными против Омикрона даже через месяц после вакцинации.

Однако для нейтрализации Омикрона требовалось от 5 до 31 раза больше антител по сравнению с Дельтой в анализах клеточных культур. Эти результаты помогают пролить свет на постоянную эффективность вакцин в защите от тяжелых форм заболевания.

Теперь нам необходимо изучить продолжительность защиты бустерной дозы. Вероятно, вакцины станут менее эффективными в обеспечении защиты от заражения вирусом, но они должны продолжать защищать от тяжелых форм,

– добавил Оливье Шварц.

Это исследование показывает, что вариант Омикрон снижает эффективность вакцин и моноклональных антител, но сотрудничество ученых поможет найти решение проблемы. В настоящее время проводятся исследования для определения того, почему Омикрон лучше передается от одного человека к другому и на сколько долго длится эффективность бустерной дозы вакцины.