Как повысить защиту против штамма Омикрон

Эпидемиологические исследования показывают, что вариант Омикрона более заразен, чем Дельта. Им значительно чаще болеют люди, перенесшие болезнь или получившие две дозы вакцины.

На выделенном образце вируса Омикрон исследователи использовали тесты быстрой нейтрализации, которые разработали ученые из Отдела вирусов и иммунитета Института Пастера.

Актуально Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Ученые протестировали 9 моноклональных антител, которые используются в клинической практике против COVID-19 или находятся в доклинической разработке.

Результаты исследования:

6 антител потеряли всю противовирусную активность, остальные три были в 3 – 80 раз менее эффективны против Омикрона по сравнению со штаммом Дельта.

Антитела Бамланивимб/Этесевимаб (комбинация, разработанная Lilly), Касиривимаб/Імдевимаб (комбинация, разработанная Roche и известна как Ronapreve) и Регданвимаб (разработана Celtrion) не оказывали противовирусного действия на Омикрон вообще.

Комбинация Тиксагевимаб/Цилгавимаб (разработанная компанией AstraZeneca под названием "Эвушелд") была в 80 раз менее эффективна против Омикрона, чем против Дельты.

Мы продемонстрировали, что этот вариант (Омикрон – 24 канал) приобрел значительную устойчивость к антителам. Большинство терапевтических моноклональных антител, доступных сейчас против SARS-CoV-2, неактивны,

– заявил один из авторов исследования Оливье Шварц.

Бустерная доза может защитить от Омикрона

Ученые заметили, что кровь переболевших COVID-19 пациентов (собрана в течение 12 месяцев после появления симптомов) и кровь вакцинированных Pfizer или AstraZeneca (взятая через 5 месяцев после иммунизации) едва нейтрализовала вариант Омикрон.

Но сыворотки людей, получивших бустерную дозу Pfizer, оставались эффективными против Омикрона даже через месяц после вакцинации.

Однако для нейтрализации Омикрона требовалось от 5 до 31 раза больше антител по сравнению с Дельтой в анализах клеточных культур. Эти результаты помогают пролить свет на постоянную эффективность вакцин в защите от тяжелых форм заболевания.

Теперь нам необходимо изучить продолжительность защиты бустерной дозы. Вероятно, вакцины станут менее эффективными в обеспечении защиты от заражения вирусом, но они должны продолжать защищать от тяжелых форм,

– добавил Оливье Шварц.

Это исследование показывает, что вариант Омикрон снижает эффективность вакцин и моноклональных антител, но сотрудничество ученых поможет найти решение проблемы. В настоящее время проводятся исследования для определения того, почему Омикрон лучше передается от одного человека к другому и на сколько долго длится эффективность бустерной дозы вакцины.