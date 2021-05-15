Жителю города Сомбатхей ошибочно ввели 6 доз вакцины от производителей Pfizer-BioNTech. Это поняли уже тогда, когда мужчина пришел домой.

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Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было,

– рассказал мужчина.

В одной ампуле вакцины Pfizer-BioNTech 6 доз препарата. Когда мужчина вернулся домой, врач позвонил ему и попросил вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины.

Мужчину сразу направили в больницу скорой помощи.

Что известно о самочувствии Ласло Сакача

Ласло Сакач утверждает, что у него не было серьезных симптомов.

В течение нескольких часов у него держались температура 37°C и давление до 180. Но, по мнению мужчины, его давление поднялось вследствие стрессовой ситуации.

Привитый провел в больнице ночь. Ему не дали никаких лекарств и отпустили домой уже на следующий день.

К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на 4 – 5 лет,

– рассказал мужчина.

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Источник: Минфин