Большинство людей защищены от повторного инфицирования SARS-CoV-2 не меньше полугода. Однако ученые выяснили, что у пожилых людей высокий риск реинфекции.

Крупнейшее исследование

Ученые из Дании провели первое крупномасштабное исследование естественной защиты от инфекции после перенесенного COVID-19. Они использовали данные, которые были собраны в рамках датской национальной стратегии тестирования на COVID-19. Бесплатные ПЦР-тесты были проведены 69% жителей Дании (примерно 4 миллионам человек), независимо от наличия симптомов.

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Чтобы оценить степень защиты, которую дает перенесенная инфекция, авторы исследования сравнили данные тестов во время первой (с марта по май 2020 года) и второй (с сентября по декабрь 2020 года) волн COVID-19. При расчетах ученые учли возраст и пол участников, а также время, которое прошло после болезни.

Молодежь тоже имеет не 100% защиту

Только у 0,65% людей, переболевших COVID-19 во время первой волны пандемии, тест на коронавирус снова оказался положительным во время второй волны. Среди тех, кто раньше не заразился коронавирусом, во время второй волны ПЦР была положительной у 3,3% людей. Степень защиты после перенесенной болезни, согласно подсчетам ученых, составила 80% для людей младше 65 лет.

Пожилые люди хуже всего защищены от повторного заражения

Оказалось, что риск повторного заражения выше у людей 65 лет и старше. Их защищенность после перенесенного COVID-19 составила всего 47%.

Отдельно ученые проанализировали данные о почти 2,5 миллионах человек, которые проходит второе ПЦР-тестирование в разные периоды пандемии, не только во время второй волны. Результаты оказались аналогичными.

Исследование подтвердило, что в течение 6 месяцев защита от реинфекции после перенесенного COVID-19 остается на одном уровне. Однако, как долго может сохраняться иммунитет, еще нужно выяснить.

Ученые указывают, что результаты исследования подчеркивают необходимость массовой вакцинации против COVID-19. Также оно подчеркивает, что люди старшего возраста нуждаются в дополнительной защите, даже если они уже перенесли коронавирусную инфекцию.