Виктор Ляшко заявил, что основную коммуникационную кампанию по вакцинации власть начнет на втором этапе. Тогда, когда прививки против COVID-19 будут делать пожилым людям.

Как будут вакцинировать пожилых людей

На втором этапе вакцинации против коронавируса прививки будут делать людям от 80 лет. Однако главный санитарный врач надеется, что удастся быстро перейти к группе населения от 60 лет.

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К маломобильным пожилым людям домой будут приезжать бригады медиков. Пенсионерам будут делать прививки вместе с их родственниками.

Это будет наша стратегия иммунопрофилактики – приблизить место прививки к месту жительства человека. Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки,

– заявил Ляшко.

Он добавил, что тогда могут пересмотреть дорожную карту вакцинации, чтобы рационально использовать препараты.

Продвижение вакцинации среди пожилых людей

Ляшко отметил, что активная реклама вакцинации начнется именно на 2 этапе.

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Для этого создадут много информационных материалов, которые планируют разместить в СМИ, в частности на национальных телеканалах

Если мы оперативно будем делать прививки и убеждать своих родителей, дедушек тоже это сделать, тогда у нас есть шанс довольно быстро вернуться к той докарантинной жизни,

– отметил чиновник.

Кроме того, Министерство здравоохранения призывает священников к вакцинации. По словам Ляшко, религиозные лидеры готовы публично сделать прививку. "Среди них вакцинироваться должны прежде всего старики".



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