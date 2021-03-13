Пожилых людей будут вакцинировать дома, – Ляшко
Виктор Ляшко заявил, что основную коммуникационную кампанию по вакцинации власть начнет на втором этапе. Тогда, когда прививки против COVID-19 будут делать пожилым людям.
Источник:НВ
Как будут вакцинировать пожилых людей
На втором этапе вакцинации против коронавируса прививки будут делать людям от 80 лет. Однако главный санитарный врач надеется, что удастся быстро перейти к группе населения от 60 лет.
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К маломобильным пожилым людям домой будут приезжать бригады медиков. Пенсионерам будут делать прививки вместе с их родственниками.
Это будет наша стратегия иммунопрофилактики – приблизить место прививки к месту жительства человека. Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки,
– заявил Ляшко.
Он добавил, что тогда могут пересмотреть дорожную карту вакцинации, чтобы рационально использовать препараты.
Продвижение вакцинации среди пожилых людей
Ляшко отметил, что активная реклама вакцинации начнется именно на 2 этапе.
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Для этого создадут много информационных материалов, которые планируют разместить в СМИ, в частности на национальных телеканалах
Если мы оперативно будем делать прививки и убеждать своих родителей, дедушек тоже это сделать, тогда у нас есть шанс довольно быстро вернуться к той докарантинной жизни,
– отметил чиновник.
Кроме того, Министерство здравоохранения призывает священников к вакцинации. По словам Ляшко, религиозные лидеры готовы публично сделать прививку. "Среди них вакцинироваться должны прежде всего старики".
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