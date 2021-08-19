Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке.

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В частности, Гебрейесус считает, что нужен "временный мораторий" на ревакцинацию во всем мире.

Это продолжит борьбу с пандемией на годы

Несправедливое распределение вакцин – позор для всего человечества, и если мы не будем бороться с ней вместе, мы продолжим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы,

– заявил Гебрейесус.

Всего 10 стране в мире имеет достаточно вакцин

Руководитель ВОЗ отметил, что 75% всех введенных в мире вакцин от коронавируса приходятся всего на 10 стран.

Что известно о ревакцинации в США

Власти США ранее озвучили планы с 20 сентября начать вводить третью дозу вакцины тем, кто более восьми месяцев назад получил прививку препаратами от Pfizer или Moderna.

Как известно, у Pfizer недавно объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.

В то же время вакцина от Moderna эффективная почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность со временем.

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