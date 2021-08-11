Брюс Ейлвард – советник гендиректора ВОЗ

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами – 24 канал). Это те, кто являются главами государств, которые заключают контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляющие страны, производящие вакцины".