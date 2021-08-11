Позорное неравенство, – ВОЗ о распределении COVID-вакцин в мире

Об этом рассказал советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. Он отметил необходимость прекратить "позорное неравенство" по распределению вакцин против COVID-19.

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Он обвинил в этой проблеме развитые страны мира. В частности, Эйлвард посоветовал 20 лидерам влиятельного сообщества "протянуть руку помощи другим странам".

Брюс Ейлвард – советник гендиректора ВОЗ "В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами – 24 канал). Это те, кто являются главами государств, которые заключают контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляющие страны, производящие вакцины".

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны будут вакцинированы", – подчеркнул Эйлвард.

Предыстория с распределением вакцин