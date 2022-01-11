Позволит ли бустерная доза Pfizer путешествовать тем, кто привит CoronaVac

Бустерная доза мРНК-вакцинами, то есть Moderna или Comirnaty от Pfizer позволяет путешествовать в те страны, где приняты эти вакцины, даже если предыдущие две дозы – китайская вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech.

Бустерную прививку рекомендуют делать РНК-вакцинами

Как известно, для бустерной дозы предпочтение отдают м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Независимо от того, какой вакциной был привит человек.

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В частности, тем людям, которые получили первые две дозы вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовали вводить бустерную дозу вакцины Pfizer.

Если после базового курса проведенного вакциной CoronaVac, бустерная доза будет сделана вакциной Moderna или Comirnaty от Pfizer, в сертификате будет информация о последнем прививки. И такой сертификат будет валидным для пересечения границы стран, где одобрена эта вакцина,

– говорится в сообщении Минздрава.

Бустер продлевает действие сертификата

Вакцина CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования. Однако, не все страны ее признают и разрешают въезд привитым ею людям. Например, с ней нельзя поехать в Италию, Германию, Францию, Польшу и тому подобное.

Новый COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Сгенерировать его можно будет в Дие ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

В Минздраве подчеркнули, что каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.

60 стран признают украинский COVID-сертификат

На сегодня украинские COVID-сертификаты признают в 60 странах мира, которые входят в состав Доверительной сети е-здоровье ЕС. Среди них такие европейские страны как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС.

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