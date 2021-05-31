Об этом новый министр здравоохранения сообщил в интервью ТСН.

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Сейчас на территории Украины находятся полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в пределах COVAX мы получим на неделе – 7 июня

– сказал глава Минздрава.

Виктор Ляшко отметил, что уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca.

Министр добавил: "Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцин одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок".

Вакцинация в Украине: что известно

По состоянию на 30 мая первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 021 804 украинцев, а две дозы – 125 777 граждан.

Во Львове и Киеве в центрах массовой вакцинации начали прививать зарегистрированных через приложение "Дия".

Предварительно Украина планирует запустить паспорта вакцинации уже с 1 июля. Процесс их внедрения синхронизируют с соответствующими шагами в ЕС.

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