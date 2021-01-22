Правда ли в январе уменьшилось количество госпитализированных из-за COVID-19: инфекционист
На начало декабря количество пациентов в больницах с COVID-19 составляло на 10 тысяч больных больше, чем сейчас. По мнению Максима Степанова, это свидетельствует о целесообразности стратегии Минздрава в целом.
Врач-инфекционист Ольга Кобевко заметила, что многие инфицированные находятся на амбулаторном лечении. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Возможен всплеск заболевания
По ее словам, в декабре и январе был стабильный уровень госпитализации и уровень наполнения больниц.
Поэтому я бы не говорила о каких-то месяцах отдельно. Ведь в период после празднований, корпоративов возможен и всплеск заболевания,
– отметила Кобевко.
Статистику надо разграничивать
Статистику, которую подает министерство, как отметила врач, нужно разграничивать. Ведь она содержит и ИФА-методику, и ПЦР.
"И это неправильно. Ведь об инфицированности можно говорить на основе ПЦР-метода. ИФА не является показателем инфицированности человека", – также сказала Кобевко.
Она добавила, что предвидеть ситуацию сможем только тогда, когда украинцы будут приобретать иммунитет.
Коронавирус в Украине: что известно
- По состоянию на 22 января, за сутки в Украине заболели 5 348 человек, из них 164 ребенка и 225 медработников.
- В госпитализации нуждались почти 2 тысячи пациентов.
- Больше всего больных со вчерашнего дня зарегистрировали в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
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