На начало декабря количество пациентов в больницах с COVID-19 составляло на 10 тысяч больных больше, чем сейчас. По мнению Максима Степанова, это свидетельствует о целесообразности стратегии Минздрава в целом.

Врач-инфекционист Ольга Кобевко заметила, что многие инфицированные находятся на амбулаторном лечении. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Возможен всплеск заболевания

По ее словам, в декабре и январе был стабильный уровень госпитализации и уровень наполнения больниц.

Поэтому я бы не говорила о каких-то месяцах отдельно. Ведь в период после празднований, корпоративов возможен и всплеск заболевания,

– отметила Кобевко.

Статистику надо разграничивать

Статистику, которую подает министерство, как отметила врач, нужно разграничивать. Ведь она содержит и ИФА-методику, и ПЦР.

"И это неправильно. Ведь об инфицированности можно говорить на основе ПЦР-метода. ИФА не является показателем инфицированности человека", – также сказала Кобевко.

Она добавила, что предвидеть ситуацию сможем только тогда, когда украинцы будут приобретать иммунитет.

Заметим! С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 миллион 182 тысячи 969 человек. Из них, по состоянию на 22 января выздоровели 928 тысяч 969 пациентов, однако умерли от осложнений 21 тысяча 662 больных.

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