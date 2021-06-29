Правда или миф: насколько действенны дезинфекционные салфетки

Заботясь о здоровье – своем и близких, люди покупают много различной продукции из категории санитайзеров, в том числе – дезинфекционные салфетки. Вместе с тем не все знают, насколько эффективны они, отличаются ли дезинфекционные салфетки от антибактериальных и могут ли они заменить антисептик. Мы собрали мифы, которые чаще всего можно услышать об эффективности дезинфекционных салфеток.

Миф 1. Дезинфицирующие средства сушат кожу

Согласно рекомендациям ВОЗ, эффективными дезинфекционными средствами являются те, которые содержат в своем составе не менее 60% спирта. Спирт действительно может сушить кожу при частом применении.

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Важно также знать, что спиртовые средства избавляют кожу от липидов (то есть жиров, в частности, керамидов) – именно поэтому и появляется неприятное ощущение сухости, но так происходит и при частом мытье рук с мылом.

Но кроме спирта, современные обеззараживающие средства содержат смягчающие и увлажняющие ингредиенты, поэтому таким сбалансированным составом можно обрабатывать руки, нисколько не опасаясь за состояние кожи.

Например, влажные дезинфицирующие салфетки Smile Sterill Bio имеют в своем составе 70-процентный спиртовой раствор и экстракт алоэ, что не только эффективно очищает кожу от микробов, вирусов и грибков, но и ухаживает за ней.

Также негативно влиять на состояние кожи рук может мытье рук слишком горячей водой, ветер и сухость воздуха, плохое качество бумажных полотенец, отсутствие ухода за руками.

Чтобы защитить кожу рук, при частом применении дезинфицирующих средств, обязательно пользуйтесь кремами, лосьонами или даже питательными масками для рук. Это касается как женщин, так и мужчин.

Еще одним действенным средством поддержания кожи является увлажнение воздуха.

Миф 2. Чем больше дезинфектанта, тем лучше

Сухая кожа не является условием, чтобы прекращать тщательно мыть или обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Часто мы наблюдаем, как в общественных местах некоторые люди не протирают, а чуть ли не моют руки санитайзером. Но больше не значит лучше.

Для полноценной обработки рук или дезинфекции поверхностей достаточно 1 – 2 нажатий жидкого антисептика, которыми сейчас оснащены большинство общественных мест, или одной качественной дезинфекционной салфетки.

Как правильно использовать дезинфицирующие салфетки?

Для дезинфекции кожи: тщательно обработать кожу в течение 1 минуты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Для дезинфекции поверхностей: равномерно протереть поверхности до полного увлажнения в течение 1 минуты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Особенно актуально применение дезинфицирующих салфеток в общественных местах. Так, например, на детской площадке, где множество неочищенных поверхностей, родители должны быть внимательными и обеспечить безопасность детям.

Педиатр Юлия Самофал советует использовать именно дезинфекционные салфетки, поскольку распыленный антисептик есть риск вдохнуть, а гель достаточно долго высыхает и ребенок может его попробовать.

Миф 3. Все дезинфекционные средства – одинаковые

Это ложное обобщение, ведь эффективность средства определяется содержанием спирта и других действующих веществ. Прежде всего, покупая средство для очистки рук и поверхностей, следует определиться, какой продукт вам нужен – антибактериальный или дезинфекционный.

В борьбе с вирусами эффективны именно дезинфекционные средства, о чем должно быть указано на упаковке или этикетке.

В частности, технологи отмечают, что об эффективности дезинфицирующего средства свидетельствует информация на этикетке о проверках на бактерицидные и фунгицидные свойства.

Выбирая антисептическую и дезинфицирующую продукцию, следует убедиться, проходила ли она лабораторные исследования и получила ли знак качества. К примеру, салфетки Smile Sterill Bio успешно прошли все этапы проверки и были внесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств.

Экспериментально подтверждено, что Smile Sterill Bio эффективно очищают кожу и поверхности предметов от таких опасных вирусов, как:

грипп,

корь,

эпидемический паротит,

гепатиты,

норовирус, аденовирус,

вирус Коксаки,

SARS-CoV2, который вызывает COVID-19,

вирус иммунодефицита и др.

Как подобрать правильное дезинфицирующее средство

В современном мире иметь при себе качественное средство для обеззараживания кожи и поверхностей – уже даже не потребность, а наш долг – перед собой и теми, с кем мы контактируем.

Поэтому прежде всего внимательно изучите состав средства: в нем должно быть не менее 60% спирта. Если вам часто приходится дезинфицировать руки, важно, чтобы среди ингредиентов были дополнительные компоненты, которые защищают кожу от раздражений. К примеру, экстракт алоэ вера.

Также выясните, какой вид обеззараживающих средств вам удобнее использовать. К примеру, жидкое средство может привести к неприятностям: разлиться в сумке, оставить пятна на одежде или, что хуже, при неосторожном применении (если это спрей) попасть на слизистую оболочку глаз или дыхательных путей.

Для детей, пожилых людей и с нарушенной координацией движений оптимальным вариантом являются дезинфекционные салфетки: обрабатывать ими руки и поверхности удобно и безопасно.

Как мы уже отмечали, влажными салфетками можно обрабатывать и руки, и поверхности в общественных помещениях, а также личные предметы, которых мы раз за разом касаемся: ключи, кошельки, платежные карточки и тому подобное. На них скапливаются как бактерии, так и грибки и вирусы. Поэтому выбирайте не просто антибактериальные средства, а дезинфекционные, то есть комплексного действия, что должно быть указано на упаковке.