Поскольку мир продолжает бороться с коронавирусом, он также борется с другим видом эпидемии –  дезинформацией. "Инфодемия" столь же вредна, как и сам COVID-19, заставляя людей преуменьшать тяжесть заболевания и игнорировать советы по профилактике и лечению.

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Инфекционистка Леся Радковская опровергла распространенные мифы о коронавирусной инфекции в интервью 24 каналу.

Правда или миф о коронавирусе

  • Вакцинацию придумали для того, чтобы чипировать человечество?
    Миф.
  • После коронавируса обоняние и вкус можно потерять навсегда?
    Миф.
  • Задержкой дыхания на 10 секунд можно поставить себе диагноз?
    Миф.
  • Коронавирус создали искусственно?
    Возможно. Не буду отрицать, так как сейчас окончательно неизвестно.
  • После коронавируса у женщины может пропасть менструация?
    Возможно. Это связано с гормонами, но все налаживается. Нужно держать связь с гинекологом.
  • Коронавирус, как грипп, поэтому его бояться не надо?
    Миф.
  • Коронавирус вызывает выпадение волос?
    Миф.
  • ИВЛ делает только хуже, после аппарата большинство умирают?
    Миф. ИВЛ – жизненно необходима. Почему высокий риск смерти? Ибо к ИВЛ подключают уже очень тяжелых пациентов, а не все выходят из этого состояния.
  • Если пить теплую воду, то коронавирус можно вымыть из слизистых?
    Миф. Перекисью, солью, содой и всем остальным тоже не надо промывать горло!
  • Коронавирус почти всегда передается через зараженные поверхности, а не воздух?
    По воздуху коронавирус передается однозначно, но через поверхности это тоже возможно. Инфицированный человек без маски покашлял, прикоснулся руками к лицу, а затем взял этими же руками круассан и ... передумала его покупать. А я беру этот круассан, покупаю и съедаю. То есть риск заражения в таком случае есть.