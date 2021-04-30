Поскольку мир продолжает бороться с коронавирусом, он также борется с другим видом эпидемии – дезинформацией. "Инфодемия" столь же вредна, как и сам COVID-19, заставляя людей преуменьшать тяжесть заболевания и игнорировать советы по профилактике и лечению.

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Инфекционистка Леся Радковская опровергла распространенные мифы о коронавирусной инфекции в интервью 24 каналу.

Правда или миф о коронавирусе