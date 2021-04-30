Поскольку мир продолжает бороться с коронавирусом, он также борется с другим видом эпидемии – дезинформацией. "Инфодемия" столь же вредна, как и сам COVID-19, заставляя людей преуменьшать тяжесть заболевания и игнорировать советы по профилактике и лечению.
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Инфекционистка Леся Радковская опровергла распространенные мифы о коронавирусной инфекции в интервью 24 каналу.
Правда или миф о коронавирусе
- Вакцинацию придумали для того, чтобы чипировать человечество?
Миф.
- После коронавируса обоняние и вкус можно потерять навсегда?
Миф.
- Задержкой дыхания на 10 секунд можно поставить себе диагноз?
Миф.
- Коронавирус создали искусственно?
Возможно. Не буду отрицать, так как сейчас окончательно неизвестно.
- После коронавируса у женщины может пропасть менструация?
Возможно. Это связано с гормонами, но все налаживается. Нужно держать связь с гинекологом.
- Коронавирус, как грипп, поэтому его бояться не надо?
Миф.
- Коронавирус вызывает выпадение волос?
Миф.
- ИВЛ делает только хуже, после аппарата большинство умирают?
Миф. ИВЛ – жизненно необходима. Почему высокий риск смерти? Ибо к ИВЛ подключают уже очень тяжелых пациентов, а не все выходят из этого состояния.
- Если пить теплую воду, то коронавирус можно вымыть из слизистых?
Миф. Перекисью, солью, содой и всем остальным тоже не надо промывать горло!
- Коронавирус почти всегда передается через зараженные поверхности, а не воздух?
По воздуху коронавирус передается однозначно, но через поверхности это тоже возможно. Инфицированный человек без маски покашлял, прикоснулся руками к лицу, а затем взял этими же руками круассан и ... передумала его покупать. А я беру этот круассан, покупаю и съедаю. То есть риск заражения в таком случае есть.